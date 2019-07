agi

(Di martedì 2 luglio 2019) Rendere più efficace il sistema dei, di cui l'Italia è capofila in Ue, per andare oltre le semplificazioni del dibattito politico sull'accoglienza e ridurre al minimo partenze dalle coste africane, evitando le tragedie in mare. È l'obiettivo che hanno indicato i partecipanti al convegno "per un'Europa solidale", che si è svolto oggi a Montecitorio e che è stato aperto dal presidente della Camera Roberto Fico, alla presenza delle principali organizzazioni impegnate, per il nostro paese, nella gestione dei rifugiati provenienti dalle principali aree did'Africa e del Medio Oriente. Un meccanismo, quello dei, riconosciuto dalla comunità internazionale come il più efficace per la tutela e la condivisione tra i diversi stati occidentali dell'onere dell'accoglienza e che per questo, secondo Fico, "deve essere esteso a livello di ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le associazioni chiedono più corridoi umanitari per risolvere la crisi dei #migranti - Agenzia_Italia : Le associazioni chiedono più corridoi umanitari per risolvere la crisi dei #migranti - ap_legambiente : RT @v_aneris: Le principali associazioni ambientaliste chiedono 10 azioni urgenti per i trasporti nel piano nazionale energia e clima. @del… -