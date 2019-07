Lavoro | Consulenti | è boom professionisti digitali

Salario minimo : Consulenti - aumento costo Lavoro non inferiore a 20% : Milano, 20 giu. (Labitalia) - L'introduzione di un Salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti [...]

Consulenti Lavoro : donne trainano occupazione in Lombardia : Milano, 19 giu. (Labitalia) - Le donne trainano l’ occupazione . Accade in Lombardia dove, dal 200[...]

Anziani che guardano i cantieri - ora diventa un Lavoro : saranno consulenti dei comuni : Per gli Anziani guardare i cantieri mentre gli operai sono al lavoro non sarà più solo un passatempo. Un progetto partito in alcuni comuni del pisano, infatti, fa diventare questa attività un vero e proprio lavoro. Gli Anziani diventano così consulenti e offrono la loro esperienza nella realizzazione di alcuni progetti.Continua a leggere