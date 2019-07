L' Antitrust | Il dumping fiscale all' interno dell' Ue danneggia l' Italia fino a 8

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) È iluno dei buchi neri’Europa moderna. Un fenomeno in crescita nel’Ue e capace di incrinarne valori e bilanci, con perditea 500 miliardi di dollari l’anno. Alla sua prima Relazione Annuale, il presidente Roberto Rustichelli punta con forza il dito contro i paradisi fiscali, “frutto di egoismi nazionali” e di una “una concorrenza di cui beneficiano le più astute multinazionali”. In questo scenario in peggioramento le impresene, soprattutto quelle piccole e medie, ma anche le grandi società con “comportamenti fiscali lodevolmente etici”, vengono poste in una situazione di grave svantaggio competitivo.I numeri? Per il capo’Authority ilgenera esternalità negative “con un danno per l’stimato tra i 5 e gli 8 ...

