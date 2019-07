Land Rover Defender | l’icona rinasce a Francoforte In tre varianti – foto

Rossi : pronto per Assen in OLanda proveremo a stare con i primi : La MotoGP 2019 riparte da Assen, dove andrà in scena, in questo weekend, il Gp d'Olanda. A caccia di rivincite la Yamaha e soprattutto Rossi

L’Italia vince e vola ai quarti dove troverà l’OLanda Foto Bartoli gladiatrice : le pagelle : Un gol per tempo e tanto controllo: a Montpellier la squadra di Bertolini si supera e inizia a cullare il sogno dell’Olimpiade di Tokyo 2020. Sabato c’è l’Olanda

BMW e Jaguar Land Rover insieme per l'auto elettrica : Nel mondo degli affari non c'è posto per i sentimenti e l'industria dell'auto non fa eccezione. BMW e Jaguar Land Rover hanno annunciato un matrimonio di interesse focalizzato sulla mobilità elettrica e il fatto i brand britannici fossero stati di proprietà tedesca dal 1994 al 2000 è solo un ricordo sbiadito e lontano. Evidentemente, le ruggini del passato - se mai ce ne siano state - sono state messe da parte in nome del profitto. La ...

Bmw e Jaguar Land Rover uniscono le forze per l’auto elettrica del futuro : Mentre tutti i cronisti dell’industria automobilistica sono con gli occhi puntati su Parigi per seguire gli sviluppi del tiremmolla Renault-FCA, BMW e il gruppo Jaguar Land Rover (JLR) hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di tecnologie relative alle mobilità elettrica: insieme coopereranno sulla quinta generazione della piattaforma a emissioni zero “eDrive” (completa di trasmissione ed elettronica di potenza), ideata dall’azienda ...

Sinergie - BMW e Jaguar Land Rover collaborano per l'elettrificazione : Il gruppo BMW ha deciso di unire le forze con la Jaguar Land Rover per lo sviluppo di sistemi di propulsione elettrica. In particolare, i due costruttori hanno in programma di realizzare insieme la quinta generazione della tecnologia eDrive di proprietà dei bavaresi.Collaborazioni sempre più importanti. L'accordo si inserisce nel quadro di una crescente propensione della BMW verso forme di collaborazione con altre Case per condividere ...

Motori – Nuova Land Rover Defender - conclude i test nella natura selvaggia del Kenya inseguendo i leoni [GALLERY] : Nuova Land Rover Defender , sempre più vicina alla produzione, completati gli ultimi test tra la natura incontaminata del Kenya La Nuova Land Rover Defender si avvicina alla produzione, dopo aver completato un severo programma di test nelle operazioni di protezione dei leoni, condotte in Kenya dal Tusk Trust. Un prototipo della Defender, munito di snorkel e caratterizzato da una una livrea ispirata dallo specifico ambiente, ha ...

Land Rover Defender - Completati i collaudi in Kenya - VIDEO : La Land Rover ha completato i collaudi africani della nuova Defender. Un esemplare della fuoristrada è stato affidato alla Tusk, un ente benefico che da quasi trent'anni si occupa della tutela dei leoni e di specie in via d'estinzione. Negli ultimi 15 anni, infatti, la Casa britannica ha supportato in vari modi l'associazione per la salvaguardia della fauna africana. Test in condizioni reali. Il prototipo utilizzato nei 14.000 ettari della ...

Jaguar Land Rover - il volante che si scalda e si raffredda contro la distrazione : Il volante aptico che si riscalda o si raffredda a seconda dell’input di attenzione che il veicolo “intelligente” vuole dare all’automobilista: potrebbe essere questa una risposta di Jaguar Land Rover al problema della distrazione alla guida come causa principale di incidenti stradali. Stando alla ricerca che il costruttore britannico ha condotto insieme all’Università di Glasgow, la distrazione è riconosciuta a livello ...

Jaguar Land Rover - Il volante si scalda per richiamare l'attenzione : Il gruppo Jaguar Land Rover ha sviluppato la tecnologia Sensory Steering Wheel per migliorare la sicurezza a bordo dei propri veicoli. Il sistema consente di inviare al guidatore dei veri e propri segnali termici attraverso la corona del volante, senza distogliere gli occhi dalla strada. Non è per il momento stata indicata una possibile applicazione sui modelli di serie.Un volante a 60. La ricerca, sviluppata in collaborazione con l'università ...

Motori - Sicurezza – Jaguar Land Rover - il volante aptico aiuta a rimanere concentrati : Una ricerca Jaguar Land Rover studia la possibilità di riscaldare o raffreddare rapidamente il volante per l’impiego nella navigazione turn-by-turn Uno speciale volante sviluppato da Jaguar Land Rover potrebbe contribuire a mantenere l’attenzione del guidatore sulla strada, segnaLandogli le svolte – a destra o sinistra – suggerite dal navigatore. La ricerca, condotta in collaborazione con la Glasgow University è ...

LIVE RoLand Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli out con Pouille - in campo Travaglia. Osaka si salva con Schmiedlova e troverà Azarenka : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

Motori – Weekend ‘rosa’ sul Monte Bianco con Jaguar Land Rover : In occasione della 14ª tappa del Giro d’Italia, la Saint-Vincent – Courmayeur Skyway Monte Bianco, riapre la “Casa in montagna” Jaguar Land Rover Dopo il successo del Winter Tour 2018/2019 firmato Jaguar Land Rover, è di nuovo tempo di vacanze ad alta quota per godersi il sole in montagna nell’incantevole paesaggio di Courmayeur e delle sue cime ancora imbiancate. L’affascinante località turistica ai piedi del Monte Bianco è parte ...

Land Rover Discovery sport 2019 : prezzo - dimensioni e interni : Land Rover Discovery sport 2019: prezzo, dimensioni e interni È stato presentato come un aggiornamento rispetto alla versione precedente della Discovery. L’azienda automobilistica propone una variante sport, indirizzata ad un target specifico di clienti ma che sa catturare anche tutto il resto. Già ordinabile in Italia al prezzo di listino di 39.000,00€. Nuove tecnologie, nuovi propulsori, anche elettrici, sicurezza, guida fuoristrada ...

Motori – Land Rover Discovery Sport 2019 : qual è la versione migliore? [INFO e PREZZO] : La nuova Land Rover Discovery Sport è oggi più efficiente, più tecnologica, più pratica, più sicura e confortevole che mai La nuova Land Rover Discovery Sport è una straordinaria evoluzione dell’originale, caratterizzata dallo stesso spirito di avventura che ha definito la famiglia Discovery negli ultimi 30 anni e senza alcun compromesso in termini di capacità. L’abitacolo a 5+2 posti, esempio di versatilità nella sua forma più ...