Lamborghini | nuovo reparto verniciatura per l’Urus

Lamborghini inaugura il nuovo impianto di verniciatura a Sant’Agata Bolognese : Nato per innalzare il livello di personalizzazione del Super SUV Urus, è il primo impianto al mondo a utilizzare un sistema...

Audio e testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini - Tocame anticipa l’album Twerking Queen : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Tocame. Il brano anticipa il rilascio di Twerking Queen, l'album di debutto previsto per il 14 giugno. Tocame sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno. Le sonorità sono quelle alle quali Elettra Lamborghini è abituata, già sentite nel singolo Pem Pem, con l'aggiunta del featuring di Pitbull e con ChildsPlay. Tocame è rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming dal 5 ...

Elettra Lamborghini insieme a Childsplay e Pitbull nel nuovo singolo “Tocame” : In arrivo il 5 giugno The post Elettra Lamborghini insieme a Childsplay e Pitbull nel nuovo singolo “Tocame” appeared first on News Mtv Italia.

Twerking Queen è il nuovo album di Elettra Lamborghini dopo il multiplatino Pem Pem : Il nuovo album di Elettra Lamborghini è Twerking Queen. Nel bel mezzo della sua esperienza a The Voice of Italy, la ricca ereditiera di Pem Pem annuncia il suo disco di debutto che arriverà il 14 giugno. L'artista bolognese ha quindi mantenuto le promesse e ha ampliato il suo raggio d'azione con un progetto più ampio dopo la conquista del doppio platino per il suo primo singolo. Twerking Queen è già in pre-order e sarà rilasciato in tutte le ...