La volpe artica ultramaratoneta | fa 3500 chilometri dalla Norvegia al Canada

(Di martedì 2 luglio 2019) Unaha percorsoalin soli 76 giorni. A rilevare l'impresa da autenticasono stati i ricercatori dell'Istituto polare norvegese grazie a un collare Gps di tracciabilità applicato all'animale nel luglio del 2017. I dati forniti dal dispositivo dicono che lafemmina ha lasciato l'isola di Spitsbergen, nell'arcipelago settentrionale delle Svalbard, il 26 marzo 2018. Dopo 21 giorni di marce durante le quali ha percorso 1.521sulla calotta di ghiaccio, il piccolo mammifero ha raggiunto l'approdo in Groenlandia il 16 aprile 2018. Continuando il viaggio attraverso il settore settentrionale dell'isola ha poi calcato nuovamente la banchisa di ghiaccio formatasi sul braccio di mare della baia di Baffin per arrivare sull'isola canadese di Ellesmere il 1° luglio. I ...

