La truffa delle false onlus di accoglienza dei migranti | undici arrestati a Lodi

Adriano Panzironi : "Con il mio Movimento Life120 cambierò la medicina. Io un truffatore? Voglio il benessere delle persone - arreco fastidio" : “Mi interessa il benessere delle persone, per questo mi faranno fuori. Non sono un santone. Cambierò la medicina”, parola del giornalista-guru Adriano Panzironi, divenuto celebre per il suo “Movimento Life120” che propugna l’obiettivo longevità.Panzironi, che domenica 30 giugno attende 7mila partecipanti all'incontro al Palasport dell'Eur, è stato intervistato da La Stampa.“La laurea? Non ...