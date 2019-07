La Perla | a rischio più di 100 posti di lavoro Landini | “È un fatto grave Non lasceremo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) I lavoratori bolognesi della, il noto marchio di lingerie made in Italy, sono in protesta da ieri per far sentire la loro voce in difesa degli oltre 100di. La prima giornata di contestazione è stata all’insegna di uno sciopero con adesione del 100 per cento, indetto da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil di Bologna contro l’apertura delle procedure di mobilità per 126 dipendenti di due società del gruppo, mentre oggi si è tenuto nella sede della Regione Emilia-Romagna un tavolo di crisi con la partecipazione degli esponenti dei sindacati e dell’azienda, la holding olandese Sapinda, alla quale Laera stata ceduta da Silvio Scaglia nel febbraio 2018. L’azienda ha ribadito di non essere intenzionata a ritirare i licenziamenti e Filctem e Cgil hanno chiesto al ministero dello Sviluppo di aprire un tavolo. Secondo la segretaria della ...

