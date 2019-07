La nostra Carola è libera Esulta la ong Sea Watch 

agi

(Di martedì 2 luglio 2019) "Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto diRackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La!".in questo modo su Twitter la ong tedesca Sea Watch. "Siamo sollevati dal fatto che il nostro capitano sia libero! Non c'era motivo di farla arrestare, poiché - aggiunge la Ong su Twitter - aveva solo partecipato a campagne per i diritti umani nel Mediterraneo e assunto responsabilità laddove nessun governo europeo lo aveva fatto. #FreeRackete". Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di #Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La!#Free#SeaWatch — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) July 2, 2019

