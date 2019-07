La migliore offerta winback di Vodafone è tornata - ma solo per gli ex clienti : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Minuti 50GB, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo La migliore offerta winback di Vodafone è tornata, ma solo per gli ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Della Valle : «Scelta l’offerta migliore per la Fiorentina» : La Fiorentina è ufficialmente passata nelle mani di Rocco Commisso. L’imprenditore italo-americano ha rilevato il club toscano per quella che si ipotizza essere la cifra di 160-170 milioni di euro. Termina così l’era Della famiglia Della Valle dopo 17 lunghi anni. L’ormai ex presidente Diego Della Valle ha commentato così l’operazione: «Non era l’offerta migliore […] L'articolo Della Valle: «Scelta l’offerta migliore per la ...