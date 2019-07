La madre muore in casa per un malore | il figlio disabile muore dopo diverse ore | è finita

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Aveva una autonomia di 8 ore il respiratore al quale era attaccato Thomas Arrigoni,44enne trovato morto questa mattina assieme allaFelicita Carminati, di 71 anni, che si prendeva cura di lui nella lorodi Terno d’Isola. Ilera affetto dalla Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Le due morti sarebbero sopraggiunte tra sabato sera e ieri. La mamma è probabilmente morta per unmentre faceva funzionare il sollevatore con annesso respiratore, mentre ilsarebbe deceduto in seguito per soffocamento. Ieri pomeriggio il fisioterapista di Arrigoni aveva suonato al citofono, come d’abitudine, ma non aveva risposto nessuno. Il professionista non si era allarmato, perché già altre volte gli era capitato di non trovare. Era dunque ritornato questa mattina ma, non ottenendo nuovamente risposta, ha deciso di scavalcare il ...

