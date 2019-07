huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Marina Conte, ladi, è indignata per l’intervista rilasciata daa Rai Tre su “Storie Maledette”. La 54 enne non si dà pace per la morte del figlio, avvenuta nel 2015, e le parole del reo confesso non attenuano questo sentimento. Ne parla al Corriere. “Non ho guardato il programma per scelta. L’ho registrato e pensavo di poter aspettare di essere pronta. Ma oggistata travolta dalle telefonate e la mia indignazione è cresciuta a ogni passaggio che mi veniva raccontato. Mi chiedo: perché due puntate in prima serata? Perché non aspettare la sentenza definitiva come sempre fatto per gli altri casi?”Dietro alla presenza diin TV potrebbe esserci una strategia in vista della Cassazione, ma non ne è sicura, quello che sa con certezza è che deve ...

Corriere : La madre di Marco Vannini: «Mio figlio ucciso e l'assassino fa la vittima in tv» - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: La madre di Marco Vannini contro Antonio Ciontoli: 'Sono schifata' - D17Fra : RT @HuffPostItalia: La madre di Marco Vannini contro Antonio Ciontoli: 'Sono schifata' -