La Legion d’Onore a Maria Grazia Chiuri

(Di martedì 2 luglio 2019), Cavaliere dellae d'Onore, Cavaliere dellae d'Onore, Cavaliere dellae d'Onore, Cavaliere dellae d'Onoresi lascia andare all’emozione, quella che esplode nel momento in cui Marlène Schiappa, segretaria di Stato francese per le pari opportunità tra uomini e donne, la insignisce del titolo di Cavaliere della, una delle più alte onorificenze della Repubblica francese. Il riconoscimento, che arriva in occasione della sfilata parigina di alta moda FW 2019-2020, vuole essere omaggio all’impegno, alla passione e all’abnegazione della stilista che, dal 2016 al timone della maison Dior, contribuisce con la sua visione creativa al prestigio della Francia. E della moda nel mondo. Quella che cuce con immensa dedizione e determinazione per lasciare che sia ...

