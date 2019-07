La Goggia sul Corsera | “A Losanna ho assistito a qualcosa di potente | unico | nuovo

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Sofia, una delle campionesse italiane che è stata scelta dal Coni come testimonial per la corsa all’assegnazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026, ha scritto una lunga lettera sul Corriere della Sera in cui ha parlato dell’emozione e della responsabilità del suo compito, ma anche della grande sorpresa provata a. «Perché a, in quella sala ovale del Convention Center, hodie quasi incredibile per i canoni e per lo stereotipo di italianità a cui forse tutti siamo abituati. Ho avuto la possibilità di ammirare persone competenti, concentrate e altamente preparate, pronte a dare risposte chiare e concise in un impeccabile inglese (il sottosegretario Giorgetti anche in francese!) dinnanzi a qualsiasi eventuale domanda pervenuta dal Cio. Hoa un tanto insolito quanto magnifico sipario tra il sindaco ...

