La Francia attacca Salvini sui migranti e lui replica | Prossimi barconi?

Sea Watch - la Francia attacca Matteo Salvini : "L'Italia non è indegna - ma lui è inaccettabile" : La Francia attacca ancora Matteo Salvini su Sea Watch. "L'Italia non è un Paese indegno", spiega la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, ma il comportamento del vicepremier e ministro dell'Interno italiano sulla questione dei migranti "non è accettabile". Intervistata da BFM-TV sul caso d

Sea Watch - Carola rischia 12 anni. Francia e Germania attaccano l'Italia. Salvini : «No lezioni» : La Sea Watch 3 entra di forza nel porto di Lampedusa in piena notte rischiando una collisione con una motovedetta della Guardia di Finanza, 17 giorni dopo aver salvato una sessantina di migranti...

Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Non era possibile fare di meglio - domani proverò ad attaccare in partenza” : Charles Leclerc è uscito dalla battaglia delle qualifiche del GP di Francia come primo degli umani, conquistando la terza posizione dietro alle due Mercedes ma quasi a sette decimi dalla pole position di Lewis Hamilton; un sabato difficile per la Ferrari, visti i problemi accusati dal compagno Sebastian Vettel che non è riuscito ad andare oltre la settima piazza, ma il monegasco può in parte sorridere dopo una serie di sessioni di qualifica ...