La diretta dell’eclissi solare totale 2019 e tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 2 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=0cSjYwDIzrw Uno degli spettacoli naturali più belli e suggestivi del cielo sta per ripetersi: oggi, intorno alle nostre 21:15, la Luna si frapporrà perfettamente tra la Terra e il Sole. E il giorno si farà notte. Non certo ovunque però. L’eclissidi questo lugliosarà visibile nella sua pienezza solo sull’oceano Pacifico e in Sud America, in particolare in certe regioni di Cile, Argentina e Uruguay. E anche se dall’Italia non potremo apprezzarla dal vivo, basterà una connessione internet per assistere allastreaming dello European Southern Observatory (Eso) o del Virtual Telescope Project. EclissiGiusta distanza tra i tre corpi celesti e giusto angolo di inclinazione dell’orbita e voilà, ecco che un’ombra scura sembrerà mangiarsi pian piano il disco luminoso del Sole. Un fenomeno, l’eclissi, non poi così raro, ...

