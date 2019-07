La Bari è la prima squadra di calcio italiana a sostenere la comunità Lgbtqi

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Laè ladiin Italia a schierarsi al fianco della. Lo comunica il Coordinamento delPride 2019, che, in una nota, ringrazia il club per aver promosso e sostenuto attraverso i propri social l’iniziativa. La Società Sportivaha realizzato una locandina per supportare ilPride. Si intitola “Proud to supportPride” e reca come simbolo il galletto che appartiene allacon la cresta arcobaleno. Ecco le parole della nota: “Spesso nel mondo dele fra le tifoserie si verificano deplorevoli episodi di omofobia, razzismo, discriminazione e sessismo, come di recente nei confronti delle splendide Ragazze Mondiali della Nazionale. Parte della società crede che ilsia uno sport per soli uomini, e nemmeno per tutti: negli stadi infatti l’omosessualità rappresenta ancora un ...

