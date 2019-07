Juventus | possibile spesa di oltre 100 milioni per ringiovanire la rosa bianconera

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) La strategia dirigenziale dellaè evidente: puntare su giovani e di qualità, cercando ovviamente di spendere il menosul mercato. Gli arrivi già ufficializzati in questo inizio luglio dimostrano questa politica, basti pensare che il più 'vecchio' dei sei acquistati (o in procinto di essere acquistati), Aaron Ramsey, è un classe 1990 ed è arrivato a parametro zero. I bianconeri hanno poi deciso di investire sul terzino sinistro nazionale italiana under 20 Luca Pellegrini, proveniente dalla Roma ma che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Cagliari. Spesi 22di euro, rientrati però con la cessione sempre alla Roma di Leonardo Spinazzola, per 29di euro. Altri acquisti giovani sono quelli di Demiral dal Sassuolo (manca solo l'ufficialità, ma arriverà per circa 15di euro) e Traoré dall'Empoli, sempre per 15di euro. Il ...

