Juventus | possibile offerta per Duvan Zapata

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione possibile : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull’asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell’ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l’approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l’asse fra Juventus e Milan promette fuochi d’artificio anche nell’attuale sessione estiva. Leggi ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile il ritorno di Buffon : "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Non c'è miglior canzone del capolavoro di Antonello Venditti per spiegare e descrivere il clamoroso possibile ritorno di Gigi Buffon all'amata (e mai dimenticata) Juventus. Secondo quanto raccolto dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di un rientro in piena regola da giocatore, in quanto il portierone, ormai ex Psg, si sente ancora un uomo di campo. Ovviamente la ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More

Calciomercato Juventus - possibile scambio Chiesa-Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Maurizio Sarri, nuovo tecnico del club bianconero, ha già fatto alcune richieste per rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra queste ci sarebbe anche Federico Chiesa. Il fortissimo esterno della Fiorentina è seguito da tempo anche dall'Inter, ma la Juventus sarebbe in netto vantaggio. Il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è un osso duro, ma la Juventus ...

Don Balon : possibile inserimento della Juventus per Griezmann : Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, a maggior ragione dopo che tutte le panchine di Serie A si sono delineate in vista della prossima stagione. Una delle società più attive è proprio la Juventus, che dopo l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, è pronta ad investire per regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Saranno però importanti anche le cessioni, in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio, ...

Calciomercato Juventus : Demiral possibile sorpresa per Sarri - sarebbe quasi ufficiale : In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente ...

Calciomercato Juventus : Chiesa nel mirino - Douglas Costa possibile alternativa interna : Il Calciomercato della Juventus torna ad accendere i riflettori su Federico Chiesa. Ad annunciare il nuovo assalto è Tuttosport in prima pagina. Se il colpo, al momento difficile, non dovesse riuscire, Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa. Paratici, forte dell’accordo già raggiunto con l’ala dell’Under 21 sarebbe quindi pronto ad intavolare una nuova trattativa con Commisso, neo proprietario della Fiorentina. Il club viola fa muro, dalla ...

Juventus - per Zaniolo possibile scambio con Higuain o un'offerta cash : Il mercato delle società di Serie A è pronto a decollare, in particolar modo ci attendiamo molto da società che hanno da poco ufficializzato il nuovo tecnico, su tutte Milan, Juventus e Roma. E proprio queste ultime potrebbero essere coinvolte in una trattativa che riguarda un giocatore della società di Pallotta: parliamo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della nazionale italiana (impegnato attualmente nell'Europeo Under 21) è uno degli ...

Mercato Juventus - non solo Pogba. Altro possibile ritorno in bianconero : Mercato Juventus – In casa Juventus si pensa alla rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. L’intenzione della dirigenza bianconera è ovviamente quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa. Il chiaro obiettivo è la Champions League, trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca juventina. Mercato […] More

Pogba Juventus - adesso è possibile : bianconeri in vantaggio sul Real : Pogba Juventus – Con il passare dei giorni il futuro di Paul Pogba sembra sempre più lontano dal Manchester United. Stando infatti a quanto riportato dal ‘Daily Star’, anche i Red Devils avrebbero dato l’ok per un’eventuale cessione del centrocampista francese, in Premier League dall’estate di calciomercato del 2016. Solskjaer quindi, non dovrebbe mettere i bastoni fra le ruote alle pretendenti […] More

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Pogba : Per la Juventus inizia la nuova era targata Sarri. Il nuovo allenatore bianconero è stato appena presentato a Torino e ha dovuto rispondere alle numerose domande dei giornalisti accorsi alla sua conferenza stampa. Tanti i temi dibattuti, una domanda anche sul modo di vestirsi, alla quale Sarri ha risposto sorridendo: "Basta che a questa età non mi fate andare in giro senza vestiti". Il nuovo tecnico bianconero, inoltre, non rinnega il suo ...

Juventus : Dybala possibile contropartita tecnica per il ritorno di Pogba : Arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, per la dirigenza bianconera è tempo di pensare a mercato. Definiti alcuni acquisti (Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa), i bianconeri dovranno considerare delle cessioni importanti anche per motivi di Fair Play Finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio alcuni ...

Juventus - la possibile lista della spesa di Sarri : su tutti spicca il nome di Icardi : Domenica 16 giugno è arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico bianconero. La Juventus è pronta quindi a buttarsi sul mercato alla ricerca di acquisti funzionali al gioco del tecnico toscano. Come scrive il noto sito calciomercato.com, Sarri avrebbe già stilato una lista della spesa di giocatori che il tecnico toscano gradirebbe, funzionali al suo gioco offensivo. Gran parte degli investimenti però passeranno da cessioni ...