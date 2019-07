Juventus | Paratici sarebbe pronto ad andare ad Amsterdam per chiudere l' affare De Ligt

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per Rabiot : decisivo un blitz di Paratici : blitz di Paratici a Parigi in serata. Praticamente chiusa l’operazione che porterà Rabiot alla Juventus, mancano solo pochissimi dettagli. E’ quanto riportato da Gianluca di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato- L’originale” in onda su Sky Sport. Come detto manca ancora qualche dettagli ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Paratici sarebbe tornato in Italia da pochi minuti, mentre il ...

Juventus - Paratici avrebbe trovato un accordo con De Ligt : si cerca l'intesa con l'Ajax : La Juventus, in questi giorni, è stata concentrata soprattutto sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese come principale rinforzo per la loro difesa. Nei giorni scorsi i contatti con l'entourage di De Ligt sarebbero stati continui tant'è che ieri sarebbe stato trovato un accordo di massima tra le parti. Raiola e la Juve avrebbero un'intesa per garantire a De Ligt un ingaggio totale di 12 milioni di cui 8 di ...

Ricardo Pereira Juventus - colpo Paratici : no a Trippier! C’è anche Harper : Ricardo Pereira Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Ricardo Pereira, terzino destro attualmente in forza al Leicester. Il difensore classe 1993 avrebbe superato Trippier nelle gerarche bianconere, e sarebbe pronto a vestire bianconero. Sul giocatore, però, resta forte anche l’interesse del Tottenham. Ricardo […] More

Juventus - Paratici farebbe sul serio per De Ligt : la trattativa sarebbe entrata nel vivo : La Juventus dopo aver annunciato Maurizio Sarri ha dato un'accelerata al mercato. Infatti, nelle ultime ore Fabio Paratici sta portando avanti due trattative molto importanti che riguardano la difesa e il centrocampo. La Juve aveva già deciso di rinforzare questi reparti e vuole regalare a Maurizio Sarri due profili top. Nelle ultimissime ore Paratici ha fatto passi molto importanti per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha aperto alla ...

Juventus - Cancelo verso il City : blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere : Juventus – Tempo di addii in casa bianconera. Prosegue la trattativa tra Juventus e Manchester City per Joao Cancelo. Stando a ‘Sky Sport’ la prossima settimana potrebbe essere importante se non decisiva per la fumata bianca. I bianconeri puntano ad ottenere 60 milioni di euro, mentre il club inglese sta provando a strappare un prezzo più […] More

Juventus - non solo Rabiot : le mosse di Paratici sul mercato : Maurizio Sarri ha ufficialmente incominciato la sua avventura alla Juve. Il tecnico ha già in mente quale saranno le richieste da fare alla società. Rabiot (24), centrocampista del Psg, è in cima agli obiettivi del club, che è sempre vigile sui giocatori svincolati. I bianconeri hanno offerto 7 mili

Pogba Juventus - Paratici esce allo scoperto anche su Higuain e Rabiot! : Pogba Juventus- Intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione di Maurizio Sarri, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda la snervante trattativa per il neo tecnico bianconero, ma soprattutto per alcuni retroscena di mercato. Il direttore sportivo ha analizzato anche alcuni retroscena di mercato, sottolineando la massima coesione tra la […] More

Juventus - la rivoluzione di Maurizio Sarri : cosa ha chiesto al ds Paratici e quanto incasserà all'anno : Fra Livorno e Figline Valdarno ci sono circa 150 km, tutto sommato vicino. La Juve è andata là, in provincia di Firenze, a pescare il successore di Allegri ma passando per Londra, allungando la strada, una distanza però mai così grande quanto quella che divide Massimiliano da Maurizio Sarri. Una riv

Juventus : Paratici sogna il colpo da oltre 100 milioni - ecco il nome : Juventus – Si anima il mercato della Juventus, i bianconeri sono ancora orfani dell’allenatore, ma si lavora alacremente per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico. Chi guiderà la squadra, avrà certamente una rosa di altissimo livello. Solito obiettivo, continuare a vincere in Italia ed affermarsi in Europa. I nomi che si rincorrono […] More

SARRI ALLENATORE Juventus?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa vicina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Zaniolo Juventus - carta a sorpresa di Paratici : pronto lo scambio : Zaniolo Juventus – La Juventus mantiene alto l’interesse per Nicolò Zaniolo. Il giovane talento della Roma è uno dei principali obiettivi di calciomercato dei bianconeri, che vogliono assolutamente mettere le mani su un giocatore di prospettiva, con enormi margini di miglioramento. Secondo ‘Tuttosport’, i campioni d’Italia lavorano a un discorso con i giallorossi in cui potrebbe rientrare anche Higuain. Leggi ...

Juventus - Sarri sempre più vicino : Paratici avrebbe trovato un'intesa col Chelsea : Ormai sembra essersi risolto il rebus sull'allenatore della Juventus: stando a quanto affermano Sky Sport e vari altri media specializzati, Maurizio Sarri sembra essere davvero ad un passo dal club bianconero. Infatti la Juve, nella giornata di ieri, avrebbe trovato un'intesa con il Chelsea per liberare il tecnico ex Napoli, con il club bianconero che dovrebbe versare un indennizzo ai blues per poter sbloccare la situazione. Dunque ormai, il ...