Juventus | conferenza stampa Rabiot | il francese si presenta LIVE

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sono un professionista. Modulo e CR7? Ecco cosa penso” : conferenza stampa Sarri- Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, neo tecnico bianconero. Arrivato a Torino con un volo privato ieri pomeriggio, l’ex Chelsea è pronto all’inizio della nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Prima la conferenza stampa, poi il viaggio in Grecia per un colloquio con Cristiano Ronaldo. Sarri è […] L'articolo Juventus, conferenza stampa Sarri: “Sono un ...

Juventus - la conferenza di Maurizio Sarri LIVE : L’allenatore della Juventus si presenta alla stampa dopo il lungo tira e molla con il Chelsea Di seguito la conferenza stampa di Maurizio Sarri, presente davanti ai media insieme a Fabio Paratici: Paratici: “avevamo le idee chiare fin dall’inizio, ma bisogna avere rispetto di tutte le componenti. Ringrazio il Chelsea per la collaborazione, così come Marina che è una grande dirigente e si è dimostrata tale” Sarri: ...

Juventus - giovedì la conferenza di presentazione di Sarri : E’ stata resa nota la data di presentazione del nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il tutto avrà luogo giovedì 20 giugno alle ore 11 all’Allianz Stadium, nella sala “Gianni e Umberto Agnelli”. Juventus piglia tutto, anche Sarri “tradisce” il Napoli: da nemico giurato ad amico, ma i tifosi bianconeri non dimenticano… L’ascesa di Maurizio Sarri, dall’Eccellenza alla Juventus: adesso l’alba di una nuova ...

Sampdoria-Juventus - Allegri inedito nell’ultima conferenza : “vi dico tutta la formazione - Ronaldo però non ci sarà” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza alla vigilia della sua ultima partita sulla panchina bianconera, snocciolando tutta la formazione “Dobbiamo finire in bellezza la stagione contro una squadra che ha fatto un bellissimo campionato. Giampaolo ha confermato il lavoro fatto l’anno scorso”. Fabio Ferrari/LaPresse conferenza stampa ‘lampo’ del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ...

Juventus - Max Allegri si commuove in conferenza stampa e non riesce a parlare : “Scusate - un attimo…” : “Ringrazio il presidente, ringrazio i ragazzi che…”. Un Massimiliano Allegri visibilmente commosso e con la voce rotta per l’emozione ha spiegato le ragioni dell’addio alla Juventus in conferenza stampa insieme ad Andrea Agnelli. Serie A | Di F. Q.. Allegri saluta la Juventus: “Scelta del presidente, un decisionista”. Agnelli: “Nessun condizionamento ...

Juventus - conferenza LIVE. Agnelli : “Scelta dettata da tifoseria? No - semmai poteva incidere il cuore” : conferenza LIVE ALLEGRI – Allegri: “I tifosi sono sempre stati calorosi nei miei confronti e mi hanno sempre manifestato stima e affetto. E’ normale che tutti d’accordo non potevo metterli. Quando sono arrivato qui non ho fatto caso alla contestazione; anzi ho pensato che da quelle parti il mio primo cavallo aveva vinto tre ‘tris’. Futuro? Non so niente ora. Pensiamo alla gara e alla festa di domani. Una ...

