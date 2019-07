Jumanji | The Next Level | il trailer del seguito della saga

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=UL6 VyHBRms Dopo il successo del film del 2018, che ha rivitalizzato lainiziata con la pellicola del 19 che vedeva protagonista Robin Williams, tornerà presto nelle sale un nuovo capitolo dedicato al videogioco che catapulta in una pericolosissima giungla piena di avversità.: The, questo il titolonuova avventura, vedrà riunito il cast composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan ma come si vede nel primodiffuso in queste ore ci sono anche due eccellenti new entry: Danny DeVito e Danny Glover. Come s’intuisce nella clip d’anticipazione, dopo che Spencer decide di ritornare dentro, i suoi amici si mettono sulle sue tracce. Una volta catapultati nella dimensione virtuale, però, si accorgono che non tutto è andato come dovrebbe, che i ruoli sono stati invertiti ma soprattutto ...

