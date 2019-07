Judo | Teddy Riner torna ufficialmente in gara dopo 19 mesi di stop al Grand Prix di

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Sono passati quasi 20dall’ultima apparizione ufficiale di, considerato uno dei migliorika della storia, in una competizione internazionale. La lunga attesa per rivederlo in azione sta però finalmente per concludersi, infatti il leggendario dieci volte campione del mondo è volato in Canada per prendere parte aldi Montreal 2019, in programma dal 5 al 7 luglio., il quale sarà innella categoria +100 kg, aveva scelto di prendersi una lunga pausaaver vinto l’oro iridato a Marrakech a novembre del 2017 per ricaricare le batterie in vista dele obiettivo di Tokyo 2020. “un anno e mezzo circa fuori dalle competizioni mi stavo cominciando ad annoiare! – ha dichiarato recentemente un entusiasta– Ma è stata una scelta per gestire la mia carriera in modo da proseguire con l’obiettivo di ...

