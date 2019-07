Jet decolla e si scontra con stormo di uccelli | il pilota salvo per miracolo

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Pina Francone Tragedia sfiorata nei cieli indiani, dove un jet dell'aeronautica militare indiana si èto in volo con unodiTragedia sfiorata nei cieli indiani, dove un jet si èto in volo con unodi. Il velivolo dell'aeronautica militare indiana era appenato dall'aeroporto della città di Abala, nello stato del Punjab, in India, quando si è imbattuto nei volatili. Insomma, il più classico dei "bird strike", che ha mandato in avaria uno dei motori del jet. Si tratta di un fenomeno che avviene non di rado (anzi) nei cieli, provocando danni anche ingenti in termini di vite umane. Il jet da combattimento Jaguar doveva compiere un addestramento di routine, ma l'inconveniente ha fatto saltare i piani del tutto, oltre a mettere in serio pericolo la vita del, che ha reagito in pochi secondi con freddezza sganciando i ...