Jessica e Andrea | a Temptation Island lei cotta di Alessandro ma è lui a stupire tutti

Jessica Battistello delude ancora Andrea - che sbotta : “Testa di ca…” : Temptation Island, Andrea Filomena deluso da Jessica Battistello: “È una testa di c…” È stato un secondo falò movimentato per Andrea Filomena, in questa seconda puntata di Temptation Island. Andrea, infatti, dopo aver visto alcuni video in cui la sua fidanzata Jessica Battistello diceva “Alessandro è più bello di Andrea”, è andato su tutte le furie e ha commentato al ritorno nel villaggio dei fidanzati così: ...

Andrea e Jessica/ Attrazione fatale con Alessandro : 'Mi dà tanto' - Temptation Island - : Jessica Battistello e Andrea Maddalena, seconda puntata di Temptation Island 2019: lui si vendica uscendo con una single e...

ANDREA MADDALENA E Jessica BATTISTELLO/ Corna in arrivo? - Temptation Island - : JESSICA BATTISTELLO e ANDREA MADDALENA, seconda puntata di Temptation Island 2019: lui si vendica uscendo con una single e...

Jessica e Andrea : seconda puntata - la decisione di lui | Temptation Island : Jessica e Andrea hanno sospeso ogni discorso, dopo il falo mancato del primo appuntamento. Nella seconda puntata di Temptation Island 2019, lui scopre che c’è un secondo video sulla fidanzata che non gli è stato mostrato perché troppo scosso. Ritornato al villaggio, scopre però la verità. In particolare si parla del legame che Jessica ha stretto con il single Alessandro. Andrea deciderà di chiedere un nuovo falò di confronto? Temptation ...

Temptation Island - seconda puntata : video shock per Andrea - Jessica lo tradisce con il single Alessandro? : Dopo aver rifiutato il falò di confronto, Jessica si avvicina al tentatore Alessandro e Andrea è costretto a osservare la sua ragazza dal villaggio dei fidanzati.

Temptation Island - spoiler 2^ puntata : Jessica potrebbe aver tradito Andrea : Manca poco alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island che verrà trasmessa domani 1 luglio 2019 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social del reality, oltre al falò di confronto richiesto da Nunzia ad Arcangelo, ci sarà una nuova brutta sorpresa per Andrea, alle prese con l'atteggiamento sopra le righe della fidanzata Jessica. Da quanto si apprende infatti, il conduttore Filippo ...

Anticipazioni Temptation seconda puntata : Andrea e Jessica sempre più lontani : Lunedì 1° luglio si rinnoverà l'appuntamento in prime time con Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l'ottimo esordio della passata settimana, ecco che le attenzioni degli spettatori sono tutte incentrate su questa seconda puntata che si preannuncia altamente scoppiettante. In particolar modo, vedremo che si tornerà a parlare della coppia composta da Andrea e Jessica, dopo ...

Jessica e Andrea nel mirino dei fan della Marzano per aver ingannato Temptation Island : Sembra non placarsi la vicenda dello scandalo che ha coinvolto Jessica e Andrea di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al programma dopo l'annullamento delle nozze, che si sarebbero dovute celebrare lo scorso 9 giugno. I due sono stati accusati dall'influencer Deianira Marzano di mentire per business e di prendere in giro la redazione del programma di Canale 5. Inoltre la stessa Marzano ha reso pubbliche alcune testimonianze di ...

Rumors Temptation : Jessica e Andrea ancora insieme fuori dal programma : L'edizione 2019 di Temptation Island è già un fenomeno del web e la prima puntata ha fatto registrare record di ascolti. Il reality estivo condotto dall'ex gieffino Bisciglia ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Questi ultimi sono curiosi di sapere come andrà a finire tra alcune delle coppie che più si stanno facendo notare all'interno del programma prodotto da Maria De Filippi. Al momento le coppie più discusse sono quelle formate ...

Temptation Island - Deianiro Marzano contro Jessica e Andrea : Deianira Marzano, l'influencer napoletana che ne sa una più del diavolo, ha già trattato le sue conclusioni su una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti e della corna di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La donna, ex-aspirante isolana, ha lanciato un pettegolezzo su alcuni concorrenti del programma, che il grande pubblico della rete ha potuto conoscere appena due giorni fa, nella puntata di ...

Anticipazioni Tempation : Andrea Filomena dopo il reality avrebbe perdonato la sua Jessica : Lo scorso lunedì 24 giugno Temptation Island ha aperto i battenti per la sesta edizione, condotta da Filippo Bisciglia. Nel corso della prima puntata le coppie che hanno mostrato i primi segni di cedimento sono state varie. Ma il duo più chiacchierato rimane quello formato da Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due fidanzati di Abano Terme stanno conquistando il pubblico da casa. Jessica poche ore dopo essere approdata nel reality ...

Temptation Island 2019/ Jessica e Andrea ancora insieme - Katia e Vittorio... : Temptation Island 2019, anticipazioni: Jessica e Andrea ancora insieme mentre Katia e Vittorio pronti all'addio. Spuntano indiscrezioni sulle coppie.

Jessica e Andrea di Temptation non si sarebbero lasciati in seguito al confronto finale : Lunedì sera ha preso il via su Canale 5 la nuova attesissima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra le coppie che si sono messe in gioco quest'anno, vi è anche quella composta da Jessica e Andrea, protagonisti indiscussi della prima puntata, complice il fatto che la ragazza si è presa una cotta per uno dei tentatori del villaggio, al punto da ridurre il suo fidanzato in ...

“Mentono!”. Temptation - bufera su Andrea e Jessica : le cose stanno così : Lo ha detto per primo Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, che la nuova edizione del reality è iniziata col botto. E dargli torto è impossibile. Un debutto che regala ben due falò con i fidanzati e le fidanzate già scatenati. Jessica e Andrea avrebbero dovuto sposarsi ma lei, presa dai dubbi, ha fatto un passo indietro. Una decisione che in tempi record ha raccontato ai tentatori: “Ho annullato il matrimonio, ho capito che ...