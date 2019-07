Inchiesta sulla foto segnaletica di capitan Carola Rackete finita sul social russo

Pachino. Aperta un’Inchiesta sulla morte di Salvatrice Sammito : La Procura di Siracusa vuole vederci chiaro. E’ stata infatti Aperta un’inchiesta sulla morte di Salvatrice Sammito. La sessantenne è

Fermato Michel Platini nell’ambito dell’Inchiesta sulla corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar : Michel Platini Fermato dalla polizia in Francia. La vicenda riguarda le procedure di attribuzione dei Mondiali di Calcio del 2022 al Qatar: l’ex presidente dell’Uefa viene interrogato, presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre dove si trova in queste ore, nell’inchiesta su «presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti no...

L’Inchiesta del Guardian sulla compagnia petrolifera Mobil : Dice che negli anni Novanta la società finanziò università e gruppi di ricerca per contrastare le leggi in difesa dell'ambiente

Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia i pm che si occuparono dell’Inchiesta sulla strage di via d’Amelio : I pm che indagarono sulla strage di via d’Amelio sono indagati per calunnia. Lo riporta l’agenzia Adnkronos non facendo però i nomi dei magistrati, che si occuparono della prima inchiesta sull’autobomba che il 19 luglio 1992 fece strage del giudice Paolo Borsellino e di cinque uomini della scorta. La nuova indagine è stata aperta dalla procura di Messina: i nomi degli indagati sono al momento top secret. La notizia ...

La polizia australiana ha perquisito la sede dell’emittente ABC per indagare sulla diffusione di materiale riservato in un’Inchiesta del 2017 : Mercoledì 5 giugno la polizia australiana ha fatto irruzione nella sede dell’emittente radiotelevisiva pubblica ABC, a Sydney, per una perquisizione. La perquisizione, motivata da un mandato nei confronti di due giornalisti e del direttore del settore news, rientra nell’ambito di un’indagine su

Procura Roma apre Inchiesta sulla diffusione della bozza della lettera di Tria : Dopo la denuncia depositata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, per la diffusione di una bozza della lettera di risposta, indirizzata all’Unione europea, sull’evoluzione del debito italiano nel 2018, arriva l’inchiesta della Procura di Roma.La denuncia del titolare di via XX settembre ipotizzava i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta è al momento ...

“Ascia nera” di Leonardo Palmisano : un’Inchiesta sulla mafia nigeriana in Italia : Nel suo ultimo libro, "Ascia nera", Leonardo Palmisano ricostruisce dall'interno le dinamiche della mafia nigeriana in Italia, attraverso le testimonianze delle vittime e dei carnefici. La sua inchiesta parte dal Cara di Borgo Mezzanone per ricostruire il lungo viaggio delle donne nigeriane fino alla traversata del Mediterraneo.Continua a leggere

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'Riaprite l'Inchiesta sulla morte di mio padre' (3) : (AdnKronos) - Non solo. Sottolinea con forza che l'arresto di Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, era dovuto "solo a mio padre e non ai vertici". E spiega che la notte della morte del maresciallo "si sono fregati tutti i documenti di mio padre". "C'era anche una cosa singolare - dice - una lett

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'Riaprite l'Inchiesta sulla morte di mio padre' (2) : (AdnKronos) - "Il senatore Pietro Grasso mi ha detto che aveva parlato con il presidente dell'AntiMafia Morra per farmi convocare e recuperare tutti gli atti delle diverse procure che mi hanno sentito per vedere cosa fare - racconta Fabio Lombardo - Io gli risposi che mi aveva sentito anche lui e mi

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'Riaprite l'Inchiesta sulla morte di mio padre' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "#Riaprite il caso Lombardo". Una frase secca, con tanto di hashtag, stampata su un cartello tenuto tra le mani. Non si rassegna Fabio Lombardo, il figlio del maresciallo dei Carabinieri del Ros Antonino Lombardo, morto suicida il 4 marzo 1995, ma

Migranti : il gip di Catania archivia l'Inchiesta sulla nave Open Arms : Accogliendo la richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha archiviato la posizione del comandante Marc Reig Creus e del capo missione Ana Isabel Montes Mier della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), nel marzo 2018, di 218 Migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente alla procura di Ragusa il ...

Luigi Di Maio - valanga di fango grillina sulla Lega : "L'Inchiesta si allarga". Tangenti - nuovi sviluppi : Il terremoto giudiziario su Forza Italia sfiora la Lega, per ora. Ma l'inchiesta sulle Tangenti in Lombardia si sta allargando e coinvolge anche un'associazione politica, la Agorà di Varese, e una squadra di calcio, la Busto81, che secondo gli inquirenti sarebbero diventate strumento di corruzione p

Nuove voci di indagati politici nell'Inchiesta sulla tangentopoli milanese : I pm della Dda di Milano che indagano sul filone che riguarda il presidente della Lombardia Attilio Fontana hanno sentito oggi come teste Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo ...

M5S : Inchiesta su Piera Aiello - il giallo sulla sua candidabilità/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Come si apprende, Piera Aiello non è mai stata cancellata dall'Ufficio Anagrafe di Partanna (Trapani), nonostante fosse da 27 anni nel programma di protezione dei testimoni di giustizia con una identità diversa. La testimone di giustizia, cognata di Rita Atria, la ragazza che iniziò a