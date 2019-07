Incendi | prevenirli costa 8 volte meno che spegnerli | 5 azioni per ridurre il rischio

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Con la stagione estiva torna il. Il 2018, con un aumento del 56% delle precipitrispetto all’anno precedente, ha visto una diminuzione del 90% deglirispetto al devastante 2017, durante il quale bruciarono 141mila ettari di bosco. “La prevenzione è il metodo più economico ed efficace per combattere glie il miglior momento per intervenire è adesso“, spiega Maria Cristina D’Orlando, presidente del Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). “Ogni anno si lavora solo in emergenza con uno spreco enorme di risorse che potrebbero essere destinate alla corretta gestione delle foreste, creando lavoro e contribuendo a proteggere davvero il nostro territorio. Spegnere unin media 8più che prevenirlo. In un momento drammatico per tutta la filiera del legno, messa in ginocchio dalla tempesta ...

