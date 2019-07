In Francia si discute una legge contro l’odio online E in Italia?

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019) Il lato oscuro dell’umanità. I social network hanno offerto nuove occasioni di socializzazione e di scambio, ma allo stesso tempo hanno anche sdoganato la violenza e. Lo ha segnalato un gruppo di ministri in un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Le Monde. Una riflessione che spiega la decisione del Parlamento francese dire un disegno dil’incitamento all’odioe le molestie: i lavori cominceranno mercoledì. Emmanuel Macron ne aveva già parlato a febbraio durante la riunione di un gruppo di organizzazioni ebraiche. Parlando del risveglio dell’antisemitismo in Europa, il presidente francese disse che c’era bisogno di atti «incisivi e concreti»ogni tipo di incitamento all’odio. Il disegno diè promosso da Laetitia Avia, membro della camera bassa del Parlamento francese e del partito di Macron, La ...

Takkeus1 : @bertojoe88 @matteosalvinimi La francia ha un rapporto diplomatico con le ex colonie non é la stessa cosa. Ti 6 mai… - cisco01 : @yako966 @debys81280 @gadlernertweet Svegliati Malta Grecia sono porti sicuri non ci sono governi sovranisti però b… - CaggiaCarmela : RT @Paololotti08: l'eroina della #seawatch non ha stretto la motovedetta della GdF ma l'ha speronata Immaginatevi di provare a speronare un… -