Immobili | per Confedilizia dati confermano stato di crisi del mercato

Immobili - per Fiaip serve piano nazionale nella prossima manovra : Nel corso del consiglio nazionale Fiaip, si e' discusso delle linee guida per il settore Immobiliare da presentare all'esecutivo nella legge bilancio

Neymar - nuovi guai in Brasile : sequestrati 36 beni Immobili per evasione fiscale : L’anno nero di Neymar continua. Dopo la denuncia per stupro da parte della modella Najila Trindade, quella per aver diffuso sui social immagini intime della donna, l’infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa America e il fatto che al Paris Saint-Germain non sia ritenuto più intoccabile, ora c’è il sequestro di 36 beni […] L'articolo Neymar, nuovi guai in Brasile: sequestrati 36 beni immobili per evasione fiscale ...

Cagliari. Asta per la locazione in città di Immobili ad uso diverso da abitativo : Pubblicato il bando per partecipare all’Asta per la locazione in città di immobili ad uso diverso da abitativo. I soggetti interessati,

Enea e AssoImmobiliare : ammodernare gli edifici per inquinare di meno : "Gli immobili contribuiscono per il 36% all'emissione di CO2 e per il 40% ai consumi energetici. In Italia, dove il patrimonio immobiliare è vetusto

Mantova : Fontana firma ordinanza per Immobili onlus danneggiati da sisma : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato un'ordinanza, pubblicata sul Burl, con la quale vengono stanziati fondi a favore dei territori della provincia di Ma

Silvio Berlusconi costretto a ipotecare la villa in Sardegna : l'Immobiliare Idra ha perso 5 - 8 milioni : Silvio Berlusconi è costretto a ipotecare la sua villa in Sardegna per mantenere le altre case. I bilanci 2018 delle immobiliari Berlusconiane depositati alle Camere di commercio non promettono bene. In particolare, a chiudere in rosso è l'immobiliare Idra, l'agenzia che vanta le ville più note del

Nuova legge 37 del 2019 per agenti Immobiliari : incertezza : A cinque giorni dall'entrata in vigore della legge 37 del 2019, nel mondo degli agenti immobiliari c'e' parecchia incertezza.

Cattolica : Premio Internazionale per operazione Immobiliare con Conad : Cattolica Assicurazioni ha ottenuto il Silver Regional Award per la categoria "Other countries and regions" all'interno della IPE Real Estate

Immobili : Zorgno (CleanBnB) - 'affitti brevi valvola ossigeno per mercato' : Roma, 21 mag. (Labitalia) - "In uno scenario in cui i gravami sugli Immobili sono particolarmente o[...]

Piccolo : bus fermi perché non rispettano requisiti Euro6 - Meleo assessore Immobilismo : Roma – “È da oltre un mese che 70 bus usati, acquistati in Israele, sono fermi in un rimessaggio vicino Guidonia perche’ non rispettano i requisiti Euro 6 previsti dalla legislazione. Altro che Citta’ in Movimento di LindaMeleo, questo e’ l’assessorato all’immobilismo”. Cosi’, su Twitter, Ilaria Piccolo, consigliere Pd del Comune di Roma. L'articolo Piccolo: bus fermi perché non rispettano ...

Bologna - 4 minorenni prendono di mira un disabile : per due volte Immobilizzato e rapinato : A Bologna quattro ragazzini, tutti minorenni, hanno preso di mira un trentunenne che ha un disagio psichico e, con la scusa di offrigli un po' di marijuana, per due volte lo hanno immobilizzato e rapinato. La prima rapina sabato, poi ieri la baby gang ci ha riprovato. In tre sono stati arrestati.

Rialzo controllato per il comparto Immobiliare italiano - +0 - 69% - : Giornata in moderato Rialzo per l' indice delle società immobiliari in Italia , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa ...

Case a 1 euro in Italia - i comuni che hanno deciso di svendere Immobili per ripopolare i borghi : Sono circa una ventina i comuni Italiani che hanno aderito al progetto Case a 1 euro svendendo gli immobili più malridotti con obbligo di ristrutturazione per i nuovi proprietari con l'obiettivo dichiarato di ripopolare e riqualificare i borghi ormai spopolati e malridotti. Le richieste arrivano sopratutto da stranieri, affascinati dall'idea di poter trovare una casa nel bel Paese a poco prezzo.Continua a leggere