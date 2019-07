Il Tribunale di Roma si esprime | la Lazio dovrà rimborsare gli abbonati in caso di

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) A seguito dell’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori, ildi, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SSS.p.A. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento indi disputa a porte chiuse o con chiusure di settori. Glialle partite casalinghe dellanell’eventualità di disputa di partite in un altro stadio o squalifica dello stadio o della curva per provvedimenti della Giustizia Sportiva (i casi di “responsabilità oggettiva”), così come di parziale indisponibilità dello stadio per lavori di manutenzione, a partire dalla stagione 2019/2020 avranno diritto ad ottenere un rimborso parziale dell’abbonamento. Ildiha anche inibito alla SSl’utilizzo di clausole che prevedano esclusioni della società “da inadempimento” e che limitino, in ...

