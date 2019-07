Il telescopio spaziale Hubble scatta una nuova foto dell’esplosione della stella Eta

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Un fuoco d’artificio cosmico al rallentatore: e’ quello che ha immortalato ilosservando nell’ultravioletto la Nebulosa Omuncolo, generata dalla violentissima esplosione che quasi due secoli fa rese laEta Carinae una delle piu’ brillanti del firmamento, tanto da essere usata come punto di riferimento per la navigazione. L’immagine, la piu’ dettagliataripresa in oltre 25 anni di attivita’ daldi Nasa e Agenziaeuropea (Esa), potra’ fornire dettagli inediti molto preziosi per risolvere il mistero dell’innesco‘Grande eruzione’.ha infatti immortalato la rapida ed energetica emissione di materiale che e’ stato espulso dallapoco prima del restonebulosa. “Abbiamo scoperto una grande quantita’ di gas caldo che ...

XinhuaItalia : Il Telescopio spaziale #Hubble cattura uno show pirotecnico iniziato nell’universo 170 anni fa, quando una enorme s… - infoitscienza : Addio a Kepler: il telescopio spaziale della Nasa va in pensione - oknosureddit : Il telescopio spaziale TESS ha scoperto tre pianeti, uno più piccolo della Terra, nel sistema della nana rossa L 98… -