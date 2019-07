Il Segreto | anticipazioni puntate italiane | Alvaro ed Elsa si baciano

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Isaac assiste alla morte di Antolina : Le prossime puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'uscita di scena di Antolina, la dark lady che con la sua cattiveria e le sue macchinazioni ha causato enormi problemi a Isaac ed Elsa. Prima di arrivare al tragico epilogo, l'ex ancella tenterà di portare a termine la sua vendetta nei confronti della storica rivale, fingendo di essere cambiata. Nessuno crederà alle sue parole, dunque la donna sarà spinta a confessare i suoi crimini. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 3 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1988 de Il SEGRETO di mercoledì 3 luglio 2019: Non si riesce ancora a rintracciare Julieta, così Consuelo inizia a preoccuparsi. Matías se la prende con Antolina, essendo stanco che la donna continui a sputare veleno su Elsa, dopo tutto quello che sta facendo per la sua famiglia. Antolina, risentita, vorrebbe lasciare Puente Viejo ma Isaac non è d’accordo con lei… Gonzalo / Martin comincia a salutare tutti ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 8-12 luglio 2019 : Adela In Fin di Vita! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Adela sta morendo! Elsa e Alvaro si innamorano. La delusione di Fernando… Anticipazioni Il Segreto: Adela rischia di morire! Eustaquio e Lamberto seguono Julieta nel bosco con cattive intenzioni! Roberto interferisce tra Fernando e Maria! Elsa plagiata da Alvaro! La soap spagnola ritorna anche questa settimana presentandoci storyline emozionanti e ricche di ...

Anticipazioni Il Segreto dall'8 al 12/07 : Saul dona il sangue al fratello e lo salva : Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall'8 al 12 luglio. La telenovela spagnola tornerà in onda soltanto nei pomeriggi feriali della rete ammiraglia, mentre resterà sospesa il sabato (anche in prima serata su Rete 4) e la domenica. Le trame della prossima settimana saranno concentrate sul rapimento di Elsa, che rischierà di subire la vendetta degli uomini di Lamberto. Ma proprio quando per lei le cose ...

Il Segreto anticipazioni settimana 8-12 luglio : Prudencio potrebbe venire assassinato : Una nuova settimana giunge per le anticipazioni sulle puntate della soap Il Segreto. La telenovela che non verrà trasmessa più, almeno per il momento, durante il serale su Rete 4. Sarà presente però ogni pomeriggio su Canale 5 e ci terrà compagnia durante l'estate. Grazie alle anticipazioni spagnole vedremo quanto Lamberto sarà accanito contro Prudencio. Quest'utimo verrà ridotto in fin di vita da un colpo di arma da fuoco. Il Segreto, trame ...

Il Segreto anticipazioni al cinque luglio : Julieta verrà ritrovata : Con l'inizio del nuovo mese di luglio 2019, precisamente dall'1 al 5, la soap iberica Il Segreto diverrà rovente. L'epidemia di varicella, benchè non sarà debellata, verrà tenuta sotto controllo. Nonostante Elsa si prodighi per curare i contagiati, il dottor Alvaro la disprezzerà. Julieta verrà ritrovata, in condizioni pessime. Vi ricordiamo che, almeno per il momento, la soap iberica ambientata a Puente Viejo verrà trasmessa solo di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Hipolito e Onesimo sono felici nel constatare che la “pozione” per far ritornare la memoria funziona. Julieta e Saul cercano di sfuggire ai colpi di fucili fatti esplodere da Lamberto Molero e i suoi complici; l’arrivo della guardia civile, chiamata da Mauricio e Prudencio, risolve la situazione. Alvaro chiede ad Elsa di restare ancora ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna al 5 luglio : la Ramos cade mortalmente da un precipizio : Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio della soap opera Il segreto assisteremo ad un nuovo decesso. Il tutto ha avuto inizio quando la Ramos ha fatto perdere le sue tracce dopo essere stata smascherata da Isaac ed Elsa. A quel punto la perfida biondina si è appropriata di un'arma da fuoco per mettere fuori gioco una volta per tutte suo marito, dopo avergli dato un appuntamento. Però durante lo scontro Antolina cadrà ...

Il Segreto anticipazioni 1 luglio 2019 : Julieta è scomparsa! : Saul attende invano sull'altare la Uriarte ma la ragazza è scomparsa, l'Ortega teme si tratti di rapimento.