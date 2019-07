Il ragno Karl Lagerfeld è già una celebrità!

(Di martedì 2 luglio 2019) Un nuovosaltatore, del genere Jotus, è stato ribattezzato ‘JotusiI’ dagli scienziati che sono rimasti sorpresi dalla sua somiglianza con l’icona della moda, deceduto lo scorso 19 febbraio. Vediamo insieme cosa c’è da sapere su questo nuovoe sugli altri appena identificati dagli scienziati.Il’. Il’, che in realtà è stato ribattezzato ‘JotusiI’, è unsaltatore del genere Jotus che ha affascinato gli scienziati di Amburgo, Brisbane e Melbourne rimasti sorpresi dalla somiglianza tra questo animale e lo stile dell’icona della modacaratterizzato dai suoi capelli e colletto bianchi che si contrappongono agli occhiali e ai guanti neri indossati dall’uomo. QuestoJotusi è considerato una nuova specie che si distingue chiaramente per le sua zampe bianche e nere e per i pedipalpi, gli organi tattili, che, di solito, in questo gruppo di ragni sono rossi o blu. “L'animale ci ha ricordato con i suoi colori lo stile di: ad esempio, abbiamo associato le zampe nere ai guanti che portava sempre", spiega Danilo Harms, autore dello studio.