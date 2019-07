Il Ministro della Giustizia Sommaria

Chi è von der Leyen - Ministro della Difesa in Germania in pole per la Commissione Ue : La sensazione è che alla fine, in queste ore di trattative febbrili e concitate a Bruxelles, in occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo tra i capi...

IDONEI CONCORSO DOCENTI 2016 : Appello urgente ai sindacati ed al Ministro dell’Istruzione - dell’Università e della Ricerca : COMUNICATO CONGIUNTO DEL GRUPPO “TUTELA PER GLI IDONEI CONCORSO 2016 INFANZIA E PRIMARIA” E DEL “COMITATO IDONEI FANTASMA SECONDARIA CONCORSO 2016” Al sig. Ministro dell’Istruzione dr. Marco Bussetti Alle organizzazioni sindacali: UIL Scuola FLC CGIL CISL GILDA UNAMS SNALS CONFSAL ANIEF Egregi, in questo particolare momento storico e politico che vive il mondo della scuola, a nome di tutti gli IDONEI aderenti al Gruppo e al ...

Ministro Costa : “Il presidente della provincia di Trento ha dato ordine di catturare l’orso M49 ma non può farlo” : “catturare l’orso M49 senza una deliberazione ufficiale da parte dei tecnici della conferma della sua pericolosità è solo un’inutile forzatura. Non bastano tweet, post e interviste. Su un tema così rilevante bisogna lavorare con professionalità e rispetto delle regole. Tra il Ministero dell’Ambiente e la provincia di Trento i rapporti in queste settimane sono stati Costanti. L’interlocuzione non è mai mancata anche ...

Ministro Trenta : "Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) interviene sulla vicenda Sea Watch per stigmatizzare il comportamento della comandate della nave Carola Rackete che ha forzato l’alt imposto dalla Guardia di Finanza attraccando nel porto di Lampedusa la scorsa notte. Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa ...

Alberto Bonisoli - il Ministro della Cultura : “I cinque libri finalisti al Premio Strega? Non li ho letti - ho altre priorità” : “Chi mi piacerebbe vincesse il Premio Strega? Prima dovrei vedere i libri”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, oggi ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Non ha letto i libri in lizza?”, gli chiedono i conduttori. “No, questi no”. “Neanche quello di Scurati?” “No”. Qual è l’ultimo libro che ha letto? “Si intitola ‘Il ...

Il presidente della Camera Fico : "Il Ministro del lavoro egiziano su Regeni offende il popolo italiano. Le istituzioni chiedano verità" : Per Saafan l'assassinio del ricercatore è "un omicidio ordinario, che sarebbe potuto accadere in qualsiasi stato o a qualsiasi altra persona"

Csm - il Ministro della Giustizia Bonafede : “Alzare un muro che tenga distante la politica dalla magistratura” : “Io non entro nel merito di decisioni che non mi competono, ma come ministro della Giustizia ho due compiti: quello di iniziare le azioni disciplinari (cosa che ho fatto nei confronti di alcuni consiglieri) e quello di avviare un pacchetto di norme che impediscano il ripetersi di fatti come quelli emersi. La penso esattamente come il presidente della Repubblica: è necessario cambiare le regole per voltare pagina. Lo dico più chiaramente: ...

"Contro Lula fu complotto". In Brasile scoppia lo scandalo delle chat riservate tra procuratori e il Ministro della Giustizia : Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, e diversi procuratori complottarono per fare in modo che Luis Inacio Lula da Silva finisse in carcere e non potesse, di conseguenza, candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. E’ quanto emergerebbe da una mole di documenti riservati, mail, discussioni in chat private, foto, filmati parzialmente pubblicati da ’The intercept”, il sito di notizie fondato da Glenn ...

Ambiente : il Ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora Ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Csm - il Ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

Prayuth Chan-ocha è stato rinominato primo Ministro della Thailandia : Prayuth Chan-ocha, l’attuale primo ministro thailandese e il capo della giunta militare salita al potere cinque anni fa, è stato di nuovo nominato primo ministro. La nomina è arrivata in seguito a un voto del Parlamento che si era insediato

