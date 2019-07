Il microfono per girare clip da professionista con l’iPhone

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) Realizzare video non è semplice, ma può diventarlo utilizzando gli strumenti adeguati: oltre alla videocamera, allo smartphone o alla fotocamera è obbligatorio contare su unesterno in grado di catturare l’audio e rimediare ai limiti dei piccoli ricevitori integrati nei dispositivi. Una soluzione al problema, almeno per chi usa l’iPhone, potrebbe essere Mikme Pocket, unprofessionale wireless basato sulla connessione Bluetooth. Sviluppato da un team austriaco che aggrega designer, ingegneri e musicisti, si tratta di un modello a pulce composto dalla scatola da tenere in tasca e dal sensore da appendere al vestito dell’intervistato o su un proprio indumento in caso di unain solitaria. Pesa 108 grammi, ilconta su una memoria di 16 GB, e un’autonomia di 3,5 ore grazie alla batteria da 920 mAh; registra il suono a 44,1 kHz e 24 bit, ha un ...

