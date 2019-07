Il leghista ritocca la foto del Pd sulla Sea Watch | Guardate come soffrono

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Una tavola imbandita su un gommone, con numerose e abbondanti portate a base di pesce. Seduti ai lati i parlamentari del Pd, direttiSea. Lo scatto che ritrae la scena - manipolata in postproduzione - si è diffuso sui social, pubblicato dal deputatoAlex Bazzaro. Un fake che ha generato commenti indignati e insulti rivolti ai dem, accompagnati da una didascalia che non lasciava intendere si trattasse di unmontaggio. “stanno soffrendo i parlamentari del Pd a Lampedusa. In vacanza a spese degli italiani!”, scriveva l’onorevole Bazzarro sul social, nel post ora rimosso. Contro di lui si sono scagliati i colleghi di partito di Delrio e Orfini, accusando il deputato di praticare “la politica degli insulti, dei leoni da tastiera privi di idee ma pieni di violenza”. “I pentaleghisti per vendicarsi ...

