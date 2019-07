Il Grand Prix Nitro Tour di Crash Team Racing Nitro-Fueled è alle porte

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Marcoussis 2019 : l’Italia domani si giocherà l’accesso al torneo preolimpico : Oggi è partita a Marcoussis, in Francia, la prima delle due tappe delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad ...

Rugby a 7 - Grand Prix Series Mosca 2019 : l’Italia accede ai quarti e si qualifica per il torneo preolimpico : Oggi è partita a Mosca, in Russia, la prima delle due tappe delle Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia centra l’ultimo ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Geesteren 2019 : Maikel Van der Vleuten vince il Grand Prix di salto - 35° Gianni Govoni : Nel Grand Prix individuale della tappa olandese della Nations Cup di salto ostacoli di Geesteren, dove l’Italia non sarà presente nella gara a squadre, vittoria del padrone di casa olandese Maikel Van der Vleuten, che domina la scena centrando il miglior crono assoluto al jump-off, mentre termina 35° Gianni Govoni su Antonio con 13 penalità in 88″11, infine si ritira Michael Cristofoletti su Belony. Percorso base che registra 8 netti ...

Pattinaggio artistico - ISU Grand Prix 2019-2020 : Matteo Rizzo debutta in Canada - chiusura in Giappone per Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri : Dopo il tradizionale consiglio, l’International Skating Union (ISU) ha diramato tramite un comunicato ufficiale le assegnazioni degli atleti per tappa Della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico che, come sappiamo, vedrà l’Italia protagonista delle Finali, in programma al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Tantissimi i big Della disciplina in campo: dai Campioni Olimpici ...

Rugby a 7 : i convocati della Nazionale italiana per il Grand Prix Series di Mosca : Arriva la prima tappa dei Grand Prix Series targati Rugby Europe, per quanto riguarda il Seven, si vola il 22 e il 23 giugno a Mosca, in terra russa. Presente anche la Nazionale italiana di Andy Vilk che oggi ha annunciato i dodici convocati per l’occasione. Francia, Irlanda e Romania le avversarie degli azzurri nei gironi. “Partiamo con una rosa formata da un mix di esperienza e giovani prospetti che si sono messi in mostra nel corso ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : l’Italia può esultare - il ricambio generazionale c’è e promette bene. Pellacani e Giovannini fanno sognare : Il Grand Prix magari non vale una tappa delle World Series, d’accordo, né una prova del campionato del mondo. Ma offre sempre spunti interessanti e uno sguardo sul futuro. L’evento di Bolzano, svoltosi anche in condizione a volte difficili (vedi sabato e domenica, con raffiche di vento) ha regalato all’Italia interessanti certezze sul futuro, nella speranza di ritrovare a breve la migliore Elena Bertocchi, fermata dai noti guai ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019. 16 giugno : fuochi d’artificio azzurri! Batki e Pellacani d’oro nel sincro dalla piattaforma. Bronzo dai 10 metri per il 15enne Giovannini : Finale col botto, anzi con i botti per l’Italia dei Tuffi nella tappa di Bolzano del Grand Prix. Gli azzurri si prendono la copertina nell’ultima giornata di gare e la notizia più positiva è che sul podio ci salgono soprattutto i teenagers Chiara Pellacani, prima nel sincro dalla piattaforma con la veterana di gran classe Noemi Batki e seconda nella gara individuale dal trampolino 3 metri e il nome nuovo, Riccardo Giovannini, 15 anni ...

Equitazione - Nations Cup Sopot 2019 : nel Grand Prix di salto vince Daniel Deusser - 35° Massimo Grossato : Nel Grand Prix individuale della tappa polacca della Nations Cup di salto ostacoli di Sopot, dove l’Italia non sarà presente nella gara a squadre, vittoria del tedesco Daniel Deusser, che domina la scena centrando il miglior crono in assoluto sia sul percorso base che al jump-off, mentre termina 35° Massimo Grossato su Lazzaro Delle Schiave con 9 penalità in 79″30. Percorso base che registra 13 netti su 50 partecipanti, mentre al ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : Cagnotto-Dallapè seconde. Francesca : “Dobbiamo allenarci di più. Ma da novembre…”. Tania : “Non siamo ancora pronte” : Work in progress, banale ma reale. Step by step, tuffo dopo tuffo, crescono o provano a farlo le mamme volanti Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, che al rientro internazionale, dopo il secondo posto agli Assoluti di venti giorni fa, concludono con 261.30 punti (quasi 60 punti oltre la loro media abituale negli anni d’oro) per un argento al Grand Prix di Bolzano che tiene vivo il sogno Tokyo 2020; davanti a loro solo le cinesi Xiaohui ...

Rugby a 7 femminile : le convocate dell’Italia per la prima tappa delle Grand Prix Series 2019. Obiettivo qualificazione al torneo preolimpico : L’head coach della Nazionale italiana di Rugby a 7 femminile, Diego Saccà, ha diramato l’elenco delle dodici convocate per la prima tappa delle Grand Prix Series, che scatteranno a Marcoussis, in Francia, il 29 e 30 giugno. L’Italia è inserita nel Girone C con Irlanda, Scozia e Spagna, mentre Russia, Inghilterra, Polonia ed Ucraina formano il Girone A, infine Francia, Belgio, Galles ed Olanda compongono il Girone B. Sarà molto ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : altro test importante per Tania Cagnotto e Francesca Dallapè : E’ la tappa da sempre più importante per l‘Italia, perché si disputa in casa, nella ‘piscina’ tanto cara a Tania Cagnotto e perché precede solitamente i Grandi appuntamenti della stagione. Nel weekend scatta dal Lido di Bolzano la quinta prova del FINA Diving Grand Prix 2019, dopo Rostock, Calgary, Mission Viejo, Madrid. Bolzano A poco più di dieci giorni dai campionati assoluti estivi, dunque, Bolzano torna capitale dei ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled annuncia Grand Prix : contenuti bonus stagionali gratuiti disponibili dopo il lancio : Activision Blizzard e lo sviluppatore Beenox hanno annunciato che, per la prima volta in assoluto, gli acquirenti del gioco avranno accesso a contenuti bonus stagionali gratuiti grazie alle offerte in-game del Grand Prix disponibili dopo il lancio. Il primo Gran Prix prenderà il via il 3 luglio 2019 e includerà una nuova pista per tutti i giocatori, personaggi sbloccabili, kart e vari oggetti personalizzabili, ma vediamo di seguito i dettagli ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà Grande spettacolo al Lido di Bolzano dal 14 al 16 giugno per la quinta tappa del Grand Prix di Tuffi. Il circuito internazionale del trampolino e della piattaforma è giunto al round italiano e le motivazioni da parte della nostra compagine sono molte. Saranno tanti gli azzurri, come è logico, a prendere parte alla manifestazione e tra questi anche le due mamme volanti Tania Cagnotto e Francesca Dallapè alla prima uscita internazionale, dopo ...