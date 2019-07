Il governo ha fatto una “manovra correttiva”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Giugno : Cacciare Atlantia ora si può. Pronta la relazione degli esperti del governo sulle colpe del gruppo Benetton : Lo scoppio Il Ponte Morandi non c’è più. Ore 9.37: esplose le pile 10 e 11 500 chili di dinamite – 3.400 le persone evacuate Ci sono il sindaco Bucci e il governatore Toti Tra i due vicepremier è il gelo, ma “oggi siamo qui per la città” di Oreste Ninfole La Sacra Famiglia di Marco Travaglio E niente, in questa valle di lacrime non si fa che piangere a dirotto. Avevamo appena finito di commuoverci per i caldi abbracci e i ...

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Spazzacorrotti - Sardoni vs Morra : “Avete fatto un governo con persone condannate”. “Questa non gliela consento” : Botta e risposta serrato a Omnibus (La7) tra la conduttrice Alessandra Sardoni e Nicola Morra, senatore M5s e presidente della Commissione parlamentare Antimafia. La discussione verte sullo Spazzacorrotti e sulla diversa sensibilità di Lega e pentastellati in merito al tema della corruzione. Intercettazioni, Bonafede: “Non si torna indietro dal trojan. Pubblicazione ascolti segue il ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Vertice di governo - nulla di fatto - 13 giugno 2019 - : Ultime notizie. Ultim'ora oggi. Vertice di Governo, nulla di fatto tra il Ministro dell'Economia Tria, Conte, Salvini e Di Maio, 13 giugno 2019,

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini governo – governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

governo - Merlino su Conte : 'L'avvocato del popolo si è fatto poeta' : La situazione politica italiana risulta, al momento, piuttosto complicata. L’Italia, infatti, osserva con attenzione quanto avviene su due fronti. Da un lato bisognerà capire cosa accadrà con la procedura d’infrazione chiesta dalla Commissione Europea per la situazione dei conti dello Stato. Dall'altro c’è ansia di conoscere quello che sarà il destino dell'attuale Governo. Le ultime elezioni europee hanno legittimato l’esecutivo che, conti alla ...

Sergio Mattarella convinto - il quirinalista Breda : "governo finito". Cos'ha fatto precipitare la situazione : "Mattarella pensa che questo governo sia finito". Marzio Breda, quirinalista storico del Corriere della Sera, conferma le sensazioni che filtrano dal Colle dopo il discorso del premier Giuseppe Conte e le reazioni, piuttosto gelide, di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La tregua armata nella maggioran

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

governo - Zingaretti : “È nel caos - con Ue ha fatto una figuraccia. Dopo un anno l’Italia sta peggio” : “Dopo un anno di questo Governo, i fatti sono drammatici per gli italiani, Dopo un anno l’Italia sta peggio: il Paese è fermo, calano le pensioni, il debito pubblico è esploso, lo spread brucia miliardi e il Governo è nel caos. La figuraccia di ieri non è degna di un grande Paese come l’Italia e aumenta la sfiducia nel Paese”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine della manifestazione dei pensionati ...

Rixi - Salvini : “Dimissioni accolte per tutelare governo. Fatto per tutelarlo”. Poi attacca magistratura e provoca M5s : Prima accetta le dimissioni del viceministro condannato per peculato Edoardo Rixi, allo scopo, rivendica, di “tutelare lui, la sua famiglia e il governo”. Poi Matteo Salvini attacca la magistratura, paragonando diversi casi giudiziari, e provoca il M5s: “Che esultino le opposizioni è comprensibile, che lo facciano gli alleati di governo…”. “Ringrazio Edoardo su cui metto la mano sul fuoco, ovviamente io non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Maggio : Il capo del governo li lascerà “sfogare un paio di giorni” - poi li riunirà : Alta tensione Nel bunker del Mise, Di Maio medita le dimissioni da capo Doppio assalto – Stasera assemblea M5S, dove il leader potrebbe proporre l’addio, da votare sul web, e una cabina di regia. Ma la Lega attacca sul Dl Sanità, su Rixi e i cantieri di Luca De Carolis Monumento ai caduti di Marco Travaglio Non vorrei che i funerali anticipati dei 5Stelle e i festeggiamenti del Pd per il suo minimo storico e il massimo storico delle ...

Il Fatto Quotidiano invita i 5 stelle a lasciare il governo : In questi giorni fiumi di parole vengono e verranno scritti per commentare il voto delle Europee. Molto altro si scriverà sui possibili scenari che il trionfo di Salvini ha aperto. Secondo “Il Fatto Quotidiano”, giornale diretto da Marco Travaglio, i 5 stelle non avrebbero altra possibilità che abbandonare le stanze governative per tornare all’opposizione. Questa sarebbe l’unica strada per invertire la rotta. Secondo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sperano di arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...