Il governo ha approvato una “manovra correttiva”

(Di martedì 2 luglio 2019) Nonostante Salvini e Di Maio lo avessero escluso a lungo: i soldi stanziati per reddito di cittadinanza e quota 100 e non ancora spesi saranno congelati per evitare la procedura d'infrazione

nzingaretti : E' stato approvato il decreto ANTI CRESCITA. Un provvedimento utile solo alla propaganda.Solo pannicelli caldi, una… - AlbaDeiMar : RT @francescagraz1: Il governo ha approvato un decreto che 'congela' i risparmi per Quota100 e Reddito Cittadinanza,1,5 miliardi per evitar… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Il governo ha approvato un decreto che 'congela' i risparmi per Quota100 e Reddito Cittadinanza,1,5 miliardi per evitar… -