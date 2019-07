Il governo è stato battuto alla Camera Il Pd chiede che prenda atto della fine

Etiopia - ucciso il generale a capo del fallito colpo di Stato. governo : “Situazione totalmente sotto controllo” : Quattro morti eccellenti, tra cui il generale a capo dell’operazione, Asamnew Tsige. È l’unica certezza che resta, il giorno dopo il fallito colpo di stato in Etiopia. Le dinamiche, al contrario, non sono ancora del tutto chiare, ma soprattutto non è chiara la portata degli avvenimenti, che sono stati ridimensionati dal Governo in carica a “golpe regionale”. I fatti si sono svolti a Bahir Dar, capoluogo dello stato dell’Amhara, uno dei ...

Autostrade - governo vara nuovi pedaggi : ‘Via i 6 sistemi tariffari e aggiornamenti’. Di Battista : ‘Stato ne recuperi il controllo’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Marina Militare - nomina del governo in extremis : l’ex capo degli incursori Cavo Dragone nuovo capo di Stato maggiore : L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo capo di Stato maggiore della Marina Militare. E’ Stato il consiglio dei ministri ad approvare la nomina su proposta della ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Una nomina in extremis: la cerimonia di avvicendamento tra l’attuale comandante Valter Girardelli e il suo successore era stata già fissata per domani, venerdì 21. Cavo Dragone, ammiraglio di squadra da tre anni, finora è Stato ...

Domani vertice dei capi di Stato e di governo - possibile decisione su nuove nomine europee : Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue che si apre Domani a Bruxelles, e a cui per l'Italia partecipa il premier Giuseppe Conte, potrebbe essere risolutivo per sciogliere il nodo delle nuove nomine alla guida delle istituzioni europee. Lo pensa il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che nella sua lettera di convocazione del vertice ai leader afferma: "Rimango cautamente ottimista, poiché quelli con cui ho parlato hanno ...

Marina - la successione è last minute : scontro nel governo sul nuovo capo di Stato maggiore : Il mandato di Girardelli scade venerdì e i favoriti per prendere il suo posto sono quattro. Ma l'identità del nuovo comandante è ancora un rebus. Sullo sfondo la guerra silenziosa tra il vicepremier leghista Matteo Salvini e la ministra 5S Elisabetta Trenta

Renault-Fca - Di Maio a 24Mattino : “Operazione fallita per interventismo di Stato del governo francese” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

Di Maio al Colle da Mattarella : “M5s vuole che il governo continui”. Il capo dello Stato chiede chiarezza : È salito al Quirinale intorno a mezzogiorno, prima dell’accordo sul decreto Sblocca cantieri e del tavolo al Mise sulla vicenda Whirpool. Obiettivo: un faccia a faccia non programmato con il presidente della Repubblica. Oggetto: confermare la volontà del Movimento 5 Stelle di far andare avanti il governo, in un clima di ritrovata collaborazione. È l’impegno formale che il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato a Sergio Mattarella, a ...

Di Maio a muso duro contro Whirlpool : "Non si prende per il c... lo Stato - non con questo governo" : "Lo Stato si farà rispettare. Si sonofirmati accordi ben precisi, state creando un precedentegravissimo". Si sarebbe rivolto così, secondo fonti Mise, il ministro dello Sviluppo economico aivertici dell'azienda tedesca

A un anno dall’insediamento - che ne è stato del “contratto di governo”? : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini (foto: Antonio Masiello/Getty Imag 01/06/2019 – 01/06/2019. È passato un anno dall’insediamento dell’esecutivo gialloverde di Giuseppe Conte: è tempo di fare un primo bilancio. Il governo del cambiamento, come si è ribattezzato, è riuscito a trasformare l’Italia? Quanti degli obiettivi contenuti nel contratto di governo – il documento che Movimento 5 stelle e Lega hanno ...

Maltempo Emilia-Romagna - Confcooperative : “La Regione chieda lo stato di calamità al governo” : Il Maltempo di maggio si è abbattuto come un flagello sull’agricoltura emiliano-romagnola, provocando gravi danni proprio nel momento di avvio delle campagne di raccolta. “Siamo molto preoccupati per la tenuta delle aziende agricole duramente colpite dal Maltempo di maggio con la neve di inizio mese, le continue bombe d’acqua e le inondazioni dovute allo straripamento dei fiumi. Nessuna coltura è stata risparmiata, intere aziende sono finite ko. ...

La linea di Di Battista potrebbe far crollare il governo - i M5S è stato avvertito : La linea dura di Di Battista nei confronti della Lega potrebbe scaturire un crollo del governo immediato, lo fa sapere Matteo Salvini La Lega dice ‘no’ a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Alessandro Di Battista. È quello che ha precisato Matteo Salvini ai suoi parlamentari durante l’assemblea a Montecitorio, … Continue reading La linea di Di Battista potrebbe far crollare il governo, i M5S è ...

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...