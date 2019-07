Il compleanno della radio e 5 canzoni per ricordarci perché amarla

Buon compleanno Lady Diana : il commosso ricordo dei figli della principessa che oggi avrebbe compiuto 58 anni : oggi in Gran Bretagna sarebbe stato un giorno di festa: l’indimenticata Lady Diana avrebbe compiuto 58 anni. Nata il 1 luglio 1961, Diana sposò il principe Carlo nel 1981, diventando così la principessa inglese più amata di sempre. Archie, George, Charlotte e Louis sono i quattro nipotini che Diana non ha potuto conoscere e che oggi avrebbero potuto godere di una giovane e meravigliosa nonna, che il destino ha voluto portare loro via ...

Beatrice Valli e Marco Fantini - è polemica per il compleanno della figlia Bianca : Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano il compleanno della figlia Bianca Ormai i commenti degli haters si moltiplicano come funghi anche sotto a post bellissimi e a foto emozionanti, e Marco Fantini e Beatrice Valli ne sapranno senz’altro qualcosa. No, questa volta le polemiche non riguardano loro direttamente ma la figlioletta Bianca che ha appena […] L'articolo Beatrice Valli e Marco Fantini, è polemica per il compleanno della ...

Muore soffocato da un boccone di carne alla festa di compleanno della moglie : L’uomo, un pensionato di 68 anni originario della provincia di Benevento, viveva da anni ad Alessandria. Inutili i soccorsi del 118. Doveva essere una serata gioiosa e spensierata e invece si è trasformata in un incubo. Michelino Ciarmoli, un 68enne ex ferroviere in pensione, originario di Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, ma che viveva da anni ad Alessandria, è morto soffocato da un boccone di carne.\\ L’uomo ...

Buon compleanno a Khloe Kardashian - la modella da 480 mila dollari a post su Instagram [FOTO] : Saranno 35 le candeline che la bella Khloe Kardashian spegnerà domani, 27 giugno. Khloe è un personaggio televisivo statunitense, conduttrice, influencer, modella e imprenditrice.Ha preso parte, insieme alla sua famiglia, alla serie reality ‘Keeping Up with the Kardashians‘, che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Khloè è impegnata nel settore della vendita al dettaglio e della moda con le sorelle Kourtney e Kim, insieme alle ...

Rissa alla festa di compleanno : marito scopre il tradimento della moglie con il consuocero : festa di compleanno con (brutta) sorpresa: il festeggiato scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e scoppia la Rissa al ristorante. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando un...

Paolo Bonolis - la dedica della moglie Sonia Bruganelli per il compleanno : «Il più bravo». Malgioglio e mamma Ferragni commentano : Paolo Bonolis oggi compie 58 anni, e in occasione del compleanno la moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato su Instagram un video con una dedica dolcissima al suo compagno di vita. Auguri grande...

Buon compleanno principe Filippo! I 98 anni del marito della Regina Elisabetta : la storia - i tradimenti e le gaffe : Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al ...

Google celebra il 57° compleanno di Ahmed Khaled Tawfik - uno degli scrittori arabi più innovativi e prolifici della sua era : “Il mio inglese non era abbastanza buono per leggere la letteratura horror, così ho iniziato a scriverla io stesso”, diceva il dottore e autore egiziano Ahmed Khaled Tawfik. Il Doodle di Google di oggi, disponibile in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, arabia Saudita, Iraq, Oman, Giordania e Libano, celebra la vita e le opere del primo e più prolifico scrittore arabo di horror e fantascienza, nato a Tanta, Egitto, il 10 giugno del 1962. ...

Trooping the Colour - il compleanno della Regina Elisabetta : c'era anche Meghan Markle : Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie, Meghan Markle si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota parata Trooping the Colour 2019, che tutti gli anni festeggia gli anni della Regina Elisabetta II d'Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il ...

Meghan Markle - oggi la prima apparizione pubblica senza il figlio Archie per il compleanno della Regina : Meghan Markle oggi ha fatto la sua prima apparizione pubblica dalla nascita del piccolo, Archie Harrison, un mese fa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. La duchessa...

Buon compleanno... Pippo : anticipazioni e ospiti della serata-evento di Rai 1 : Questa volta la 'serata d'onore' è per lui: Pippo Baudo festeggia i suoi primi 60 anni di carriera e le sue fiammeggianti 83 candeline con un vero e proprio evento televisivo, Buon Compleanno... Pippo, in onda questa sera, venerdì 7 giugno, su Rai 1 dalle 20.30, che TvBlog seguirà in diretta con il suo liveblogging.prosegui la letturaBuon Compleanno... Pippo: anticipazioni e ospiti della serata-evento di Rai 1 pubblicato su TVBlog.it 07 ...