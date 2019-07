Il Campionato Italiano Trial riparte da Ponte di Legno

Ciclismo - Campionato Italiano Under23 2019 : capolavoro di Marco Frigo con una fuga solitaria di 38 km : Il vicentino Marco Frigo si aggiudica il Campionato Italiano Under23 2019. Il forte corridore della Zalf Euromobil Désirée Fior ha realizzato un grandissimo numero sull’impegnativo percorso di Corsanico (LU). L’alfiere della Zalf, ha attaccato in solitaria ad oltre 38 km dal traguardo, dopo ben tre ore di gara, difendendosi poi con grande caparbietà al contrattacco dei più immediati inseguitori. Il giovane 19enne ha riscattato con un ...

Ciclismo - Campionato Italiano 2019 : successo in solitaria per Davide Formolo! Attacco da lontano e maglia tricolore per il veronese : Davide Formolo ha inventato un numero da fuoriclasse e si è aggiudicato la priva in linea del Campionato Italiano 2019 di Ciclismo su strada. Il corridore della BORA-hansgrohe ha realizzato un vero e proprio capolavoro sull’impegnativo tracciato di Compiano attaccando ad oltre 35 km dal traguardo, nel corso dell’ottavo dei dieci giri in programma, difendendosi in solitaria con coraggio e determinazione sino alla linea d’arrivo. ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cesenatico. Manni/Bonifazi e Toti/J. Allegretti ancora nella top 4 : Manni/Bonifazi e Jessica Allegretti/Toti rispondono ancora una volta presente alla chiamata del Campionato Italiano che sta vivendo la sua seconda tappa nell’incrocio con il BPER Beach volley Tour a Cesenatico. Oggi la giornata dedicata alle fasi eliminatorie del main draw, tornato con la formula del doppio tabellone e spettacolo a oltranza con tantissime partite di alto livello. In campo maschile, assieme a Manni/Bonifazi, già sul terzo ...

Beach Volley – Definito il tabellone del Campionato Italiano assoluto : Campionato italiano assoluto: Definito il tabellone principale a Cesenatico Emozioni e spettacolo nella prima giornata di gare a Cesenatico, nella seconda tappa del Campionato italiano assoluto di Beach Volley, che ha assegnato sei pass maschili e sei femminili per il tabellone principale che vedrà al via con la formula del tabellone a doppia eliminazione, dalla mattinata di domani, sedici coppie maschili e sedici femminili con le sei ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cesenatico. Qualificazioni : Barboni/Puccinelli e Lupo/Vanni conquistano il main draw : Una giornata lunghissima e verdetti tutto sommato previsti per le Qualificazioni della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley che si disputa a Cesenatico e che ha visto in campo ieri quasi 200 atleti impegnati alla ricerca di uno dei sei posti maschili e altrettanti femminili per il main draw. In campo femminile le nazionali Barboni/Puccinelli hanno centrato, partendo dalle Qualificazioni, l’accesso al tabellone principale ...

Ciclismo - Marco Canola : “Al Campionato Italiano vedo bene Nibali e Aru. Voglio ritagliarmi uno spazio” : Non è andata secondo le aspettative la prima parte di stagione di Marco Canola. Il veneto, classe 1988, al suo terzo anno con la Nippo-Vini Fantini, ha un po’ di amaro in bocca per come si sono sviluppati questi sei mesi di gare. Nonostante la sua caparbietà e la voglia di fare le cose sempre e comunque alla perfezione, Marco si è dovuto arrendere davanti all’evidenza e alla sfortuna che lo ha colpito fino al Giro d’Italia, il ...

Beach Volley - scatta domani a Cesenatico la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto : A Cesenatico si alza il sipario per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto che torna a scaldare atleti e appassionati La settimana tricolore del Beach Volley a Cesenatico entra nel clou e, dopo le tappe giovanili U19 e U21, tira su il sipario per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto che torna a scaldare entusiasmo e passione di atleti, addetti ai lavori ed appassionati dopo il successo della prima tappa a Milano. ...

BPER Banca Beach Volley Tour e Campionato Italiano : incrocio magico a Cesenatico. La “carica dei 200” domani in campo per le qualificazioni : Partecipazione oceanica, livello altissimo, solita dose di divertimento e sole (nella speranza che la perturbazione risparmi la spiaggia romagnola sabato): sono questi gli ingredienti del terzo appuntamento del BPER Beach Volley Tour che combacia con il secondo appuntamento del Campionato Italiano, dopo il grande successo di Milano, anticipato dalle giornate dedicate al circuito tricolore giovanile. Organizzazione locale affidata alla BVU, ...

Campionato Italiano Slalom Windurf 2019 – Malte Reuscher domina la seconda tappa : Malte Reuscher domina la 2^ tappa del Campionato Italiano Slalom Windurf 2019 L’atleta italo-tedesco dell’Isola d’Elba Malte Reuscher ITA-7777 vince e convince nella seconda tappa del Campionato Italiano Slalom WIndsurf che si è svolto nel weekend a Calasetta, Isola di Sant’Antioco (CA). Reuscher, che già si era portato a casa la prima tappa di Torbole, mette una seria ipoteca sul titolo Italiano 2019 di specialità, ...

Campionato Italiano di Ciclismo in tv su Rai 2 : salita di Strela nel percorso : Archiviato il Giro del Delfinato, proseguirà in altura l’avvicinamento al Tour de France per molti corridori. Alcuni degli italiani saranno attesi domenica 30 giugno 2019 in Alta Val di Taro. Qui verrà disputato il Campionato Italiano di Ciclismo su strada. Un anno fa conquistò la maglia tricolore Elia Viviani, che precedette Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Il percorso della 119ª edizione sarà un po’ diverso ed escluderà dalla vittoria i ...

Ciclismo – Campionato Italiano Juniores : Garofoli straordinario - il giovane marchigiano campione tricolore : Il marchigiano Gianmarco Garofoli è il nuovo campione Italiano Juniores di Ciclismo Gianmarco Garofoli è il nuovo campione Italiano di Ciclismo della categoria Juniores. Il corridore della regione Marche si è aggiudicato infatti la gara tricolore in linea che si è svolta a Città di Castello (provincia di Perugia) staccando tutti ed arrivando da solo sul traguardo di Viale Vittorio Veneto. Una prestazione eccezionale per uno dei ciclisti ...

Pentathlon - Campionato Italiano Assoluto Open Roma 2019 : titoli a Maria Beatrice Mercuri e Matteo Cicinelli : Si è concluso a Roma il Campionato Italiano Assoluto Open di Pentathlon, che ha visto la partecipazione di dodici atlete alla competizione femminile e diciotto a quella maschile. I tricolori sono andati a Maria Beatrice Mercuri, che ha dominato tra le donne, ed a Matteo Cicinelli, che invece ha vinto tra gli uomini al termine di una gara che ha visto fino alla fine almeno quattro atleti potersi fregiare del titolo nazionale. Di seguito tutti i ...

Beach Volley – A Toti-Allegretti e Ingrosso-Ingrosso il Campionato Italiano Assoluto : Campionato Italiano Assoluto: A Milano vincono Toti-Allegretti e Ingrosso-Ingrosso Si è conclusa la tre giorni di Campionato Assoluto di Beach Volley a Milano, tappa da ricordare per i suoi numeri dentro e fuori dal campo. Quasi diecimila spettatori si sono alternati da venerdì sul campo centrale allestito in Piazza Castello, campo che oggi è stato scenario delle semifinali e delle finali. Ad aprire la giornata la semifinale tra Giulia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. gli Ingrosso e Toti/Jessica Allegretti fanno festa al Castello Sforzesco : Il ritorno, prepotente, del talento e della determinazione di Matteo e Paolo Ingrosso e il trionfo di Jessica Allegretti e Giulia Toti che si ripetono dopo aver conquistato la Coppa Italia nella scorsa stagione. Finisce così, con gli applausi per tre giorni di grande Beach volley, la prima tappa del Campionato Italiano 2019 al Castello Sforzesco di Milano che, in quanto a caldo e presenza di pubblico, non ha nulla da invidiare alle spiagge che ...