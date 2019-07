Il Cagliari presenta il nuovo responsabile del vivaio rossoblù | caccia ai campioni del

Il Cagliari presenta le maglie per la stagione 2019-20 : Il Cagliari è stato protagonista di un’annata più che positiva con l’ennesima salvezza raggiunta con largo anticipo e un gioco che ha permesso di mettere in difficoltà anche alcune big. Già da ora il club sardo può quindi presentare le nuove maglie che saranno indossate nella stagione 2019-20 e realizzate dallo sponsor tecnico Macron. La […] L'articolo Il Cagliari presenta le maglie per la stagione 2019-20 è stato realizzato da ...