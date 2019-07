I leader europei ci riprovano

leader europei incapaci di decidere Il Parlamento pensa al colpo di mano : Il Parlamento europeo potrebbe approfittare dello stallo in consiglio per eleggere lo Spitzenkandidat popolare alla guida della Commissione: il tedesco Manfred Weber Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in Piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...