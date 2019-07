quattroruote

(Di martedì 2 luglio 2019) Non è ancora definitiva e arriverà soltanto tra un anno ma lae è già destinata a far parlare di se, e per non pochi motivi. Innanzitutto, vi piace? Le foto, devo dire, non le rendono completamente merito, perché dal vivo lagiap si presenta decisamente meglio. Compatta, è lunga tre metri e 90 centimetri, moderna, è unauto che infonde subito simpatia. Per disegnarla a Tokyo si sono ispirati alla prima serieCivic. Personalmente, io ci vedo anche qualche trattoN360, la mitica kei cardi fine anni 60. Spicca, nellinsieme del design, lassenza degli specchi retrovisori esterni, sostituiti da due telecamere che ritroveremo sul modello di serie fin dalla versione base. Nuova famiglia. Realizzata su una piattaforma completamente nuova, che farà da base anche per i futuri modelli elettriciCasa (segmenti B e C), lae ha il motore sistemato ...

dinoadduci : Honda e - Al volante della piccola elettrica -