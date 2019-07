Ho sognato Maradona alla presentazione di James

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019)Rodriguez sarà un giocatore del Napoli. Tra poco, tra tanto, ma di certo entro la fine di luglio. A quel punto la fatua discussione sul numero di maglia sarà una valanga di chiacchiere, formando i soliti schieramenti di pro e di contro. Altro che “giochisti” e “resultadisti”. Ieri sera ho mangiato pesante. La mia signora ha pensato bene con oltre 30 gradi di cuocere uno stinco di maiale che avevamo surgelato da tempo e giusto due peperoni al gratin, “che dovevo fare?? Se non lo cucinavo lo dovevamo buttare”. Come potrete ovviamente immaginare i demoni del sonno e della digestione avrebbero potuto dar vita ad incubi che avrebbero potuto seriamente alterare e minare il mio ritmo sonno-veglia. Invece è stata una nottata tranquilla, una fase onirica che mi ha svelato quello che potrebbe essere per il Napoli un evento al pari di quello del 30 ...

