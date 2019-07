Hellas Verona | Juric si presenta in conferenza stampa | “Avevo dato la mia disponibilità

Hellas Verona - Gruppo Sinergy main sponsor fino al 2021 : Dopo una prima stagione di reciproche soddisfazioni, l’Hellas Verona e Gruppo Sinergy hanno deciso di andare avanti insieme fino al 2021. Un accordio biennale, quindi, per l’azienda di energia veronese giovane ma in costante sviluppo, che anche quest’anno troverà posto sul petto dei gialloblù in ogni gara di Coppa Italia e soprattutto Serie A TIM, […] L'articolo Hellas Verona, Gruppo Sinergy main sponsor fino al 2021 è ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...

Hellas Verona - Juric è il nuovo allenatore : Hellas Verona Juric nuovo allenatore. A distanza di un anno dalla retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona è tornato in Serie A e punta a rimanere nel massimo campionato il più a lungo possibile. Il club tiene in modo particolare alla pianificazione e così, all’indomani dell’annuncio delle date in cui si terrà il ritiro precampionato […] L'articolo Hellas Verona, Juric è il nuovo allenatore è stato realizzato da Calcio e ...

Hellas Verona - ufficiale : Ivan Juric è il nuovo allenatore : Mancava solo l’ufficialità, arrivata poco fa: Ivan Juric è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Nonostante abbia ottenuto la promozione in Serie A, infatti, Alfredo Aglietti non è stato confermato alla guida degli scaligeri, che già da qualche giorno avevano virato sull’ex Genoa. Ecco la nota del club sul proprio sito ufficiale. “L’Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Juric la guida tecnica ...

Hellas Verona - al Bentegodi il B2B con i partner del club : Si è svolto ieri, nella Vip Lounge e Premium Area dello stadio ‘Bentegodi’, lo Sponsor Day 2019 dell’Hellas Verona. Un business to business che rafforza il legame tra il club gialloblù e i propri partners, nonché tra le stesse aziende. A presentare la giornata è stato il Revenue Manager dell’Hellas Gian Luca Schmidt, che ha […] L'articolo Hellas Verona, al Bentegodi il B2B con i partner del club è stato realizzato ...

Calcio : Digos Verona indaga su cori tifosi Hellas : Verona, 7 giu. (AdnKronos) - Gli agenti della Digos di Verona stanno indagando, per identificare i tifosi che domenica sera hanno festeggiato la promozione in serie A dell'Hellas intonando il coro "Siamo una squadra fantastica, una squadra fatta a forma svastica, che bello che l'allena Rudolf Hess".

L’attaccante Di Carmine spiega l’impresa dell’Hellas Verona : “Sono venuto a Verona per raggiungere la Serie A da protagonista e sono felice perche’, dopo 8 mesi difficili per me dal punto di vista dell’ambientamento, ce l’ho fatta convincendo i tifosi e questa per me e’ la cosa piu’ bella”. Il Verona ha conquistato la promozione in Serie A e Samuel Di Carmine pensa al futuro. “Oltre a quello che ho raggiunto, la mia famiglia si trova benissimo qua ...

Hellas Verona in A - tra cori nazisti e la società che “si dissocia” : “Siamo una squadra fantastica… fatta a forma di svastica… che bello è… allena Rudolf Hess!“. Intonavano questo coro la scorsa notte i tifosi del Verona, in piazza per festeggiare la promozione della loro squadra in serie A dopo un anno nella serie cadetta. Rudolf Hess era il vice di Adolf Hitler, sul valore simbolico della svastica invece non c’è da soffermarsi, basta sapere che non è la prima volta che il tifo ...

Cori nazisti dei tifosi dell’Hellas Verona durante la festa promozione : il club prende le distanze : L’Hellas Verona ha conquistato la promozione nel campionato di Serie A ma a fare discutere sono stati i Cori razzisti intonati durante la festa promozione, la società ha deciso di prendere le distanze attraverso un comunicato ufficiale. “L’Hellas Verona, in merito ad alcuni articoli apparsi nelle ultime ore sui media relativi ai Cori di poche decine di persone, intende precisare che la societa’ prende le distanze e ...

