Grande Fratello | Francesca e Gennaro sorprendono | messaggi nella notte

Taylor Mega rifiuta il Grande Fratello VIP : ‘Basta televisione - voglio diventare attrice’ : “Non parteciperò al Grande fratello VIP, non mi piacciono i reality. O meglio, mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente. Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno ma ho delicatamente declinato la proposta”: lo ha svelato la biondissima Taylor Mega, femme fatale diventata nota lo scorso anno per aver avuto una storia con Flavio Briatore. In seguito l’influencer di origini friulane ha continuato a ...

Voglio recitare al cinema o in una serie Netflix! Taylor Mega dice no al Grande Fratello Vip : Taylor Mega non smette di stupire: la bombastica modella popolarissima su Instagram svela di aver detto no alla proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, anche perché ha intenzione di mettere da parte la tv per darsi alla recitazione. Lo ha spiegato su Instagram Stories, rispondendo alle domande dei suoi fan. In attesa che il cast del prossimo GF Vip venga ufficializzato, sta già impazzando il totonomi, ma a quanto pare la Mega ha ...

Grande Fratello Vip 2019 : nel cast anche Eva Robin’s? : Eva Robin’s tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Più precisamente la quarta nonché la prima senza Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha deciso di intraprendere nuove strade lavorative. E così il timone è passato ad Alfonso Signorini, opinionista […] L'articolo Grande Fratello Vip 2019: nel cast anche Eva Robin’s? proviene da ...

Grande Fratello Vip - Taylor Mega rifiuta : “Non mi piacciono i reality” : Taylor Mega ha rifiutato il GF Vip 2019: svelata la motivazione Pare ormai certa la presenza di Alfonso Signorini al timone della quarta edizione del Grande Fratello Vip, tanto da far trapelare in rete i primi nomi del presunto cast di quest’anno. In molti hanno chiesto a Taylor Mega se le voci che la vedrebbero tra i personaggi del piccolo schermo scelti per essere il gruppo degli inquilini della casa più spiata d’Italia fossero ...

Taylor Mega al Grande Fratello Vip? L’influencer ha già deciso : Taylor Mega concorrente al Grande Fratello Vip? Parla l’influencer sui social È da poco finita la classica versione e già si pensa a chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip. La quarta edizione vedrà altri volti noti del mondo dello spettacolo entrare nella Casa più spiata d’Italia e in molti si chiedono se tra […] L'articolo Taylor Mega al Grande Fratello Vip? L’influencer ha già deciso proviene da Gossip e Tv.

Erica Piamonte - nasce un’altra amicizia a sorpresa dopo il Grande Fratello : Ultime notizie Grande Fratello: una nuova amica per Erica Piamonte Erica Piamonte è senza dubbio tra i personaggi più amati e seguiti sui social dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ha incuriosito parecchio la sua brevissima relazione con Gaetano Arena (adesso non stanno più insieme), ma anche la sua storia: non è stato facile, per lei, […] L'articolo Erica Piamonte, nasce un’altra amicizia a sorpresa dopo il Grande ...

Grande Fratello : Gennaro Lillio chiarisce il rapporto tra la madre e Francesca De André : L'ex gieffino sui social: "Non è assolutamente vera la circostanza che mia madre si sia opposta alla mia relazione"

Grande Fratello : Michael Terlizzi gay? Parla un'ex dama del trono over di Uomini e Donne : Manila Boff: "E' un bello che non balla, non so se sia gay ma la sul fuoco per lui non ce la metterei più”.

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio ribadisce : L'ho fatto con Francesca nella casa - o siamo stati bravi o ci hanno censurato : Il Grande Fratello 2019 è stato ‘bollente’. Nessun armadio e nessuna prova filmata, ma Gennaro Lillio assicura e ribadisce di aver avuto rapporti sessuali con Francesca De André nella casa più spiata d’Italia e davanti alle telecamere (che evidentemente erano spente). «Con Francesca ho fatto sesso almeno 6 volte nella casa. Grazie a lei ho trovato l’amore», ha affermato con decisone l’ex concorrente del reality in un’intervista rilasciata al ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini fa il nome di Maria De Filippi : lo aiuterà nella conduzione : Alfonso Signorini condurrà Il Grande Fratello Vip al posto di Ilary Blasi. A metterci lo zampino è proprio lei: Maria De Filippi. Secondo quanto anticipato da Alberto Dandolo, infatti, Signorini per la realizzazione della sua edizione avrebbe chiamato la moglie di Maurizio Costanzo per chiederle con

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli parla di Ambra : "Se riuscirà ad avere la forza che io - questa storia avrà un lieto fine" : Kikò Nalli, ripresa la sua attività di hair-stylist ad alcune settimane dalla fine dell'esperienza televisiva come concorrente del Grande Fratello 16, è tornato a parlare del rapporto con una delle ex-coinquiline, Ambra Lombardo, che ha iniziato a frequentare anche lontano dalle telecamere del programma di Canale 5. L'interesse reciproco dei due, scoppiato già durante la permanenza forzata nella casa di Cinecittà, aveva fatto storcere il naso ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti fidanzato con Elana Valenaria : Galeotto fu il Grande Fratello ... brasiliano. Alberto Mezzetti, vincitore dell'edizione numero 15 del padre di tutti i reality show, ha dimenticato la conduttrice Barbara d'Urso, che corteggiava scherzosamente ad ogni puntata, con Elana Valenaria, concorrente dell'ultimo GF nel Paese sudamericano.I due si sono conosciuti proprio all'interno del gioco e una volta usciti dalla Casa hanno cominciato a mostrare il loro amore anche sui ...

Francesca de Andrè condivide sui social un ricordo di Gennaro Lillio al Grande Fratello (FOTO) : Per Gennaro Lillio e Francesca de Andrè tutto è iniziato all'interno della casa del Grande Fratello. Un colpo di fulmine che ha caratterizzato il loro percorso nel reality show di Canale 5 e che ha inevitabilmente cambiato le loro vite, soprattutto quella della figlia del celebre cantautore che ha chiuso con un passato chiamato Giorgio Tambellini per cadere fra le braccia del giovane napoletano.Francesca non a caso ricorda con affetto ...

Mila Suarez al veleno con i concorrenti del Grande Fratello : “Pecore!” : Mila Suarez torna a parlare, questa volta la frecciatina è rivolta a tutti i concorrenti o quasi del GF Mila Suarez ha avuto decisamente un percorso difficile all’interno del GF 16. La bella modella marocchina si è ritrovata contro quasi tutti gli abitanti della casa, ma nonostante ciò ha proseguito per la sua strada. Il suo percorso … Continue reading Mila Suarez al veleno con i concorrenti del Grande Fratello: “Pecore!” at ...