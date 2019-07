Grand Theft Auto Online e Red Dead Online | Come ottenere Bonus esclusivi

gamerbrain

(Di martedì 2 luglio 2019) Rockstar è lieta di fare squadra con Twitch Prime per collaborare a un programma che avrà inizio questo mese. Questo programma garantisce ai membri del Social Club e agli iscritti a Twitch Prime ricompense di gioco gratuite,e scontisia per GTAsia per Redper molti mesi a venire. Twitch Prime è un’esperienza premium su Twitch compresa con l’abbonamento a Amazon Prime e Prime Video. I giocatori che collegheranno il loro account Twitch Prime a quello del Social Club e reclameranno le ricompense entro il 19 luglio riceveranno: 1.250.000 GTA$ in GTA300 RDO$ in RedIl bundle di munizioni superiore in Redche comprende: 30 frecce esplosive, 60 pallettoni incendiari, 30 bottiglie incendiarie instabili e 200 munizioni Express per pistole, revolver, armi a ripetizione e ...

