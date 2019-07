Governo vara piano anti-infrazione : taglia deficit e congela 1 - 5 miliardi. Mattarella : non vedo ragioni per procedura contro Italia : Alla fine il Governo corregge i conti. Riduce il deficit 2019 di 7,6 miliardi e vara un decreto con misure urgenti che 'congela' 1,5 miliardi di euro di risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 per destinarli al "miglioramento dei saldi di finanza pubblica". Quindi, forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l'apertura di una procedura di infrazione Ue sull'Italia, con il via libera del Consiglio ...

Il Governo vara decreto salvaconti da 1 - 5 miliardi : Il Governo ha varato un decreto salvaconti da 1,5 miliardi. In arrivo dunque il disco verde al Ddl per l'assestamento del bilancio dello Stato e alla lettera al Parlamento...

Autostrade - Governo vara nuovi pedaggi : ‘Via le 6 tariffe e stop agli aggiornamenti’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...